مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت:
دریافت مجوز برای جذب ۶۵ هزار نفر نیروی جدید در دستور کار قرار دارد
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت ضمن بررسی روند ارائه خدمات و وضعیت نیروی انسانی، از برنامههای جدید جذب نیرو، توزیع پزشکان و صدور احکام فوقالعاده خاص در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، شاهرخ رامزی در بازدید از مراکز درمانی اردبیل اعلام کرد: پس از جذب ۱۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۴، تکمیل ظرفیت با جذب ۱۰ هزار نیروی دیگر در حال انجام است و پیگیری برای اخذ مجوز جذب ۶۵ هزار نفر نیروی جدید نیز در دستور کار قرار دارد.
او همچنین از توزیع ۲۰۰ پزشک در مناطق مختلف کشور و افزایش ظرفیت نیروهای طرحی در استان اردبیل خبر داد.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت دومین مجموعه بزرگ نیروی انسانی کشور پس از وزارت آموزش و پرورش است، گفت: فوقالعاده خاص کارکنان برای سال ۱۴۰۵ به صورت عدد ثابت در احکام کارگزینی پیشبینی شده و در صورت ابلاغ قانون و افزایش ضریب، احکام جدید تا پایان فروردین صادر خواهد شد.