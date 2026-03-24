استفاده از ردیابهای GPS برای جلوگیری از گم شدن بیماران آلزایمری
در شرایط پرتنش جنگی، بیماران مبتلا به آلزایمر، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش هستند و به کارگیری اقداماتی برای مدیریت اضطراب، جلوگیری از گم شدن و تامین آسایش بیمار بیش از هر زمان دیگری مورد تاکید قرار دارد.
به گزارش ایلنا، مدیریت واکنشهای اضطراری نخستین گام در مراقبت از بیماران آلزایمری در روزهای بحران است؛ بر این اساس توصیه میشود که با لحنی آرام و شمرده با بیمار صحبت شود و از توضیح جزئیات جنگ خودداری شود. استفاده از هدفونهای نویزگیر یا پخش موسیقی نیز میتواند به کاهش اضطراب بیمار کمک کند.
پیشگیری از گمشدن بیمار گام مهم دیگری برای مراقبت از بیمار است. بر این اساس، نوشتن مشخصات کامل، بیماری و شماره تماس روی یقه یا بخش داخلی لباس بیمار، همراه داشتن عکس جدید او و در صورت نیاز استفاده از ردیابهای GPS میتواند نقش مهمی در جلوگیری از گم شدن ایفا کند.
در حوزه پناهگاه و جابهجایی نیز ایجاد یک کیف خاطرات شامل عکسهای قدیمی، تسبیح و وسایل محبوب بیمار توصیه شده است تا در زمان حضور در پناهگاه موجب آرامش او شود. همراه داشتن چراغ قوه کوچک یا چراغ خواب باتریخور نیز از دیگر نکات مطرحشده است.
همچنین مدیریت دارویی و تغذیه مورد تأکید قرار دارد. آمادهسازی داروی ضداضطراب یا آرامبخش با مشورت پزشک و یادآوری منظم نوشیدن آب از جمله توصیههایی است که میتواند سلامت و آرامش بیمار را در شرایط جنگی تضمین کند.