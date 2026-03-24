شهادت ۶ نفر از خانواده شهرداری تهران در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از شهادت ۶ نفر از کارکنان شهرداری تهران از جمله یک پاکبان و یک باغبان فضای سبز خبر داد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در جنگ با باند اپستین، پاکبان‌های عزیز و باغبان‌های دوست‌داشتنی در حال خدمت به مردم شهید می‌شوند. خوشا به سعادت‌شان. شهادت حسن خیران (پاکبان) و کامران پسندک (باغبان فضای سبز) و چهار شهید دیگر از خانواده شجاع شهرداری تهران را به خانواده ایشان تسلیت عرض می‌کنم. همه ما با هر لباسی در خدمت ایران عزیز هستیم.»

انتهای پیام/