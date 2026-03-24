توصیه های سخنگوی سازمان آتشنشانی:
مردم از حضور در محل آوار و حادثه خودداری کنند
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران ضمن اشاره به حوادث مرتبط با جنگ، به ارائه توصیههایی در این زمینه پرداخت.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی اظهار کرد: امدادرسانی، کاری کاملاً تخصصی است و به تجهیزات و دورههای تخصصی نیاز دارد؛ میدانم که هموطنان تمایل به کمک دارند، اما امدادرسانی نیازمند تخصص است.
وی در همین راستا از مردم خواست در حوادث مرتبط با جنگ که در آن پرتابه، موشک یا بمب موجب تخریب ساختمان میشود، بهترین کمک تماس با نیروهای امدادی و آتشنشانی است.
ملکی ادامه داد: گاهی مشاهده میکنیم ازدحام جمعیت باعث مسدود شدن مسیرها شده و این موضوع، در روند امدادرسانی اختلال ایجاد میکند. در مواردی قبل از حضور نیروهای امدادی، برخی افراد روی آوارها میایستند و این درحالیست که افراد محبوس در زیر آوار، برایشان مشکلات عدیدهای ایجاد میشود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران از مردم خواست که از محل ستونها و کنج دیوارها و در صورت وجود پارکینگ مناسب، از آن استفاده کنند.
وی توصیه کرد شهروندان شیشهها را چسبگذاری کنند و اشیای سنگین مانند تابلوها یا لوسترها را در جای خود محکم تثبیت کنند، چراکه ممکن است بر اثر موج انفجار جابهجا شده و سقوط کنند.