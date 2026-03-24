رئیس جمعیت هلالاحمر:
حمایت قاطع صلیب سرخ از غیرنظامیان ضروری است
«کولیوند» در گفتوگویی تصویری با رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ بر لزوم حمایت قاطع این کمیته از غیرنظامیان و آسیبدیدگان حملات در ایران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، «پیرحسین کولیوند» رئیس جمعیت هلالاحمر در گفتوگویی آنلاین و تصویری با «ماریانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ با ارائه آخرین گزارش خسارات جنگ و حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ساختمانهای غیرنظامی و تجاری و کشته و مجروحشدن تعداد زیادی از زنان و کودکان غیرنظامی در این جنگ اظهار داشت: از ۹ اسفند تاکنون (سوم فروردین) ۸۲ هزار و ۲۰۵ واحد غیرنظامی مورد حمله دشمنان قرار گرفته که از این میزان ۶۲ هزار و ۲۵۳ واحد آن مسکونی بوده و ۱۹ هزار و ۱۶۲ واحد تجاری نیز هدف حملات بوده است.
به گفته وی، بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی و تجاری در تهران مورد حمله دشمن قرار داشته؛ ضمن اینکه در این حملات، ۲۷۵ مرکز بهداشتی و درمانی و اورژانس مورد حمله قرار گرفته است.
کولیوند افزود: ۴۹۸ واحد آموزشی و مدرسه در حملات دشمن آسیب دیده، همچنین ۱۷ مرکز هلالاحمر شامل پایگاه و شعبه بهطور مستقیم مورد هدف بوده و سه فروند بالگرد همچنین ۴۸ خودرو امدادی و عملیاتی شامل آمبولانس و خودرو نجات مورد هدف حملات قرار گرفته و از چرخه فعالیت و کاربری خارج شدهاند. در این حملات، ۲۲ نفر از نیروهای هلالاحمر و کادر درمان نیز به شهادت رسیدهاند.
رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان به حمله به ناوشکن دنا نیز اشاره و تأکید کرد: این حادثه در کنار حمله به مراکز فرهنگی و گردشگری، حمله به هواپیماهای مسافربری، حمله به منابع و زیرساختهای نفت و انرژی و گاز بهطور قطع، نشانگر نقض حقوق بشردوستانه در حملات بوده است.
کولیوند گفت: همچنین تعداد زیادی از شهدا و مصدومان در این حملات، کمتر از ۱۸ سال و بسیاری از آنها خانمها هستند که بین اینها خانمهای باردار هم دیده میشوند و تمام اینموارد از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه محسوب میشوند.
رئیس جمعیت هلالاحمر سپس ادامه داد: ما از کمیته بینالمللی صلیب سرخ انتظار داریم که علاوه بر اعلام همبستگی با مردم ایران، به عنوان یک نهاد بیطرف نسبت به نقض قواعد حقوق بشردوستانه واکنش نشان دهد.
کولیوند افزود: شب گذشته در تهران فقط منازل و ساختمانهای مسکونی مورد هدف قرار گرفته و ما از شما انتظار داریم که نسبت به این موضوع وظیفه خودتان را انجام دهید و حمایت قاطعی از غیرنظامیان و آسیب دیدگان داشته باشید.
وی با تأکید بر اینکه اعضای نهضت جهانی صلیب سرخ و هلالاحمر همچون اعضای یک خانواده هستند، این پرسش را مطرح کرد که کنوانسیونهای ژنو برای چه تصویب شدهاند؛ آیا این قواعد فقط روی کاغذ قابل استناد است؟
کولیوند تاکید کرد: شما دقیقاً میدانید که نقض حقوق بشردوستانه در حملات به ایران قطعاً صورت گرفته است و نمایندگان شما از شرایط و ساختمانهای مورد هدف در تهران بازدید کردهاند و ما درخواست داریم که حملات به غیرنظامیان، مراکز درمانی، آموزشی، امدادی محکوم شود.
ما تمام اسناد و اطلاعات را بهصورت صادقانه در اختیار شما قرار دادیم و انتظار داریم که همکاریهای دوجانبه و مشترک میان هلالاحمر و کمیته بینالمللی صلیب سرخ در زمینه جنگ جاری ادامه داشته باشد.