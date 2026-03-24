احتمال اعمال نشدن تأثیر معدل در کنکور وجود دارد

«عبدالوحید فیاضی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که در صورت ادامه دار بودن شرایط جنگی در کشور، برگزاری کنکور به چه شکل خواهد بود؟ گفت: هنوز جزئیات دقیق اعلام نشده است و احتمال تغییر در زمان برگزاری آن وجود دارد. باید منتظر اطلاعیه‌های رسمی وزارت علوم باشیم. با توجه به شرایط کنونی، فعلاً تغییری در زمان مقرر پیش‌بینی نمی‌شود و تغییرات دیگری نیز در دستور کار نیست.

این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: اکنون با توجه به این شرایط جنگی، ممکن است مصوبه تأثیر معدل در کنکور لحاظ نگردد و تغییراتی اعمال شود. باید منتظر تصمیم‌گیری باشیم. یکی از تلاش‌های همگانی این بود که در نهایت تأثیر مثبت معدل را مجدداً جایگزین کنند، اما با توجه به شرایط جنگی پیش‌آمده، جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعداد کافی برگزار نشده تا بر روی آن بحث گردد. طبیعتاً تلاش‌ها ادامه دارد و امیدواریم تصمیم‌گیری شایسته‌ای از سوی مراجع ذی‌صلاح صورت پذیرد.

فیاضی تأکید کرد: اکنون حفظ آرامش دانش‌آموزان و خانواده‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در زمان جنگ، شرایط سخت و دشوار حاکم است. مراقبت‌ها باید به گونه‌ای هدایت شود که دانش‌آموزان بتوانند تسلط بیشتری بر فرآیند آموزشی خویش بیابند. امیدواریم این جنگ به نفع ملت ایران پایان یابد و شیرینی آن، به‌ویژه برای دانش‌آموزان و نخبگان، به نحوی خواهد بود که با انرژی و انگیزه بالا در کنکور سراسری شرکت کننند و وارد فضای آموزشی برتر شوند.

وی درباره وضعیت کلاس‌های درسی دانش آموزان نیز گفت: کلاس‌ها بر اساس تعاریف پیشین و با طراحی آموزشی که وزارت آموزش و پرورش از پیش تدوین کرده بود، در شرایط جنگی برگزار می‌شود. در واقع وضعیت کنونی اموزش غیرحضوری از طریق سامانه‌های تعریف شده نظیر شاد کاملاً منطبق بر همین برنامه‌ریزی است.

