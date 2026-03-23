انتقال حدود ۶ هزار مصدوم جنگی توسط اورژانس پایتخت به بیمارستان/ خروج ۸ آمبولانس از چرخه عملیاتی

وی افزود: در مجموع ۴۳۰ نقطه در پایتخت مورد حمله قرار گرفته است.

قائم مقام اورژانس استان تهران ادامه داد: در مجموع ۶ هزارو ۸۴۸ نفر مصدوم شدند که ۵ هزارو ۶۰۸ نفر بعد از اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به مراکز درمانی انتقال یافتند.

فراهانی گفت: متاسفانه ۶۳۶ نفر طی این مدت به شهادت رسیدند. همچنین متاسفانه یک نفر از کارشناسان عملیاتی اورژانس استان تهران نیز به شهادت رسید و ۵۴ نفر از همکاران مجروح شدند.

وی افزود: در این مدت ۲۳ پایگاه ما آسیب دید و به ۲۱ آمبولانس خسارت وارد شد که ۸ دستگاه کاملا از چرخه عملیات خارج شدند.