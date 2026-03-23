آسیب حملات هوایی به ۲۵ هزار واحد مسکونی و تجاری در تهران

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان پیش از ظهر امروز در نشست برخط با ماریانا اسپولیاریک رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با ارائه آخرین گزارش خسارات جنگ و حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ساختمان‌های غیرنظامی و تجاری و همچنین کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از زنان و کودکان و غیرنظامیان در جنگ اخیر گفت: از روز ۹ اسفند تا امروز، سوم فروردین ماه، مجموعا ۸۲ هزار و ۲۰۵ واحد غیرنظامی مورد هدف دشمنان بوده که از این میزان ۶۲ هزار و ۲۵۳ واحد مسکونی بوده و ۱۹ هزار و ۱۶۲ واحد تجاری هدف حملات بوده که بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی و تجاری در تهران قرار داشته است. در این حملات، ۲۷۵ مرکز بهداشتی و درمانی و اورژانس مورد حمله قرار گرفته، ۴۹۸ واحد آموزشی و مدرسه آسیب دیده است. همچنین ۱۷ مرکز هلال‌احمر شامل پایگاه و شعبه به طور مستقیم مورد هدف بوده و سه فروند بالگرد همچنین ۴۸ خودرو امدادی و عملیاتی شامل آمبولانس و خودرو نجات مورد هدف حملات قرار گرفته‌ و از چرخه فعالیت و کاربری خارج شده‌اند. در این حملات، ۲۲ نفر از نیروهای هلال‌احمر و کادر درمان نیز به شهادت رسیده‌اند.

وی به حمله به ناوشکن دنا نیز اشاره و تاکید کرد: این حادثه در کنار حمله به مراکز فرهنگی و گردشگری، حمله به هواپیماهای مسافربری، حمله به منابع و زیرساخت‌های نفت و انرژی و گاز به طور قطع، نشانگر نقض حقوق بشردوستانه در حملات بوده است. همچنین تعداد زیادی از شهدا و مصدومان در این حملات، کمتر از ۱۸ سال و بسیاری از آنها خانم‌ها هستند که بین اینها خانم‌های باردار هم دیده می‌شوند و تمام این‌موارد از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه محسوب می‌شوند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر سپس ادامه داد: ما از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انتظار داریم که علاوه بر اعلام همبستگی با مردم ایران، به عنوان یک نهاد بی‌طرف نسبت به نقض قواعد حقوق بشردوستانه واکنش نشان دهد.

کولیوند افزود: شب گذشته در تهران فقط منازل و ساختمان‌های مسکونی مورد هدف قرار گرفته و ما از شما انتظار داریم نسبت به این موضوع وظیفه خودتان را انجام دهید و حمایت قاطعی از غیرنظامیان و آسیب دیدگان داشته باشید.

وی با تاکید بر اینکه اعضای نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر همچون اعضای یک خانواده هستند، این پرسش را مطرح کرد که کنوانسیون‌های ژنو برای چه تصویب شده‌اند آیا این قواعد فقط روی کاغذ قابل استناد است؟

کولیوند تاکید کرد: شما دقیقا می‌دانید که نقض حقوق بشردوستانه در حملات به ایران قطعا صورت گرفته است و نمایندگان شما از شرایط و ساختمان‌های مورد هدف در تهران بازدید کرده‌اند و ما درخواست داریم که حملات به غیرنظامیان، مراکز درمانی، آموزشی، امدادی محکوم شود. ما تمام اسناد و اطلاعات را به صورت صادقانه در اختیار شما قرار دادیم و انتظار داریم همکاری‌های دوجانبه و مشترک میان هلال‌احمر و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در زمینه جنگ جاری ادامه داشته باشد.