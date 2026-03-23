۴۶۸ نقطه از تهران مورد اصابت قرار گرفته/ ارسال روزانه ۱۵۰۰ پیام به سامانه ۱۳۷

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: این جنگ برخلاف بسیاری از جنگ‌ها از پایتخت‌ آغاز شده و در پایتخت پایان می‌پذیرد.

وی افزود:یکی از دغدغه‌های اصلی شهرداری تهران به مانند جنگ ۱۲ روزه، دفاع و پشتیبانی از جریان آرام زندگی مردم است.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: ما در مدیریت شهری هم‌قسم شدیم علاوه بر اقدامات برای آسیب‌دیدگان در جنگ، مشکلی در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل، توزیع کالاهای اساسی، نظافت در شهر وجود نداشت باشد.

به گفته وی، شهر تهران ۴۶۸ مورد اصابت داشته است اما جریان عادی زندگی ادامه دارد.

محمد خانی در پایان تأکید کرد:روزانه به صورت میانگین ۱۵۰۰ پیام از سوی شهروندان به سامانه ۱۳۷ ارسال می‌شود و مردم اشکالات شهر را متذکر می‌شوند.

