روایت رئیس جمعیت هلال احمر از اصابت ترکش به مرکز توانبخشی این نهاد
رئیس جمعیت هلالاحمر با روایت جزئیات اصابت ترکش به مرکز توانبخشی این نهاد، از تخریب شیشهها، سقف و تجهیزات خبر داد و تأکید کرد که با وجود شدت خسارات، این مرکز در کوتاهترین زمان مرمت، و فعالیت آن از سر گرفته شد.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به اصابت ترکش به یکی از مراکز زیرمجموعه این جمعیت اظهار کرد: تکه هایی از ترکشهای حملات به ساختمان مجاور جمعیت هلالاحمر، به ساختمان مرکز توانبخشی ما رسید که در پی این اصابت، غالب شیشهها، سقف و تجهیزات مرکز از بین رفت، اما این خسارات مانع تعطیلی فعالیتهای ما نشد.
رئیس جمعیت هلالاحمر افزود: بلافاصله پس از حادثه، عملیات مرمت و بازسازی آغاز شد و از شنبه گذشته فعالیت ما در این مرکز از سر گرفته شده و روند ارائه خدمات ادامه دارد.
وی با تأکید بر ماهیت محل وقوع حادثه و نشان دادن تکه ای از ترکش مورد اصابت، خاطرنشان کرد: سنگینی و تیزی این قطعه از موشک بهگونهای است که بهخوبی نشان میدهد این اصابت در منطقهای کاملاً غیرنظامی رخ داده است.