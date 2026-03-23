روایت رئیس جمعیت هلال احمر از اصابت ترکش به مرکز توانبخشی این نهاد

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به اصابت ترکش به یکی از مراکز زیرمجموعه این جمعیت اظهار کرد: تکه هایی از ترکش‌های حملات به ساختمان مجاور جمعیت هلال‌احمر، به ساختمان مرکز توانبخشی ما رسید که در پی این اصابت، غالب شیشه‌ها، سقف و تجهیزات مرکز از بین رفت، اما این خسارات مانع تعطیلی فعالیت‌های ما نشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: بلافاصله پس از حادثه، عملیات مرمت و بازسازی آغاز شد و از شنبه گذشته فعالیت ما در این مرکز از سر گرفته شده و روند ارائه خدمات ادامه دارد.

وی با تأکید بر ماهیت محل وقوع حادثه و نشان دادن تکه ای از ترکش مورد اصابت، خاطرنشان کرد: سنگینی و تیزی این قطعه از موشک به‌گونه‌ای است که به‌خوبی نشان می‌دهد این اصابت در منطقه‌ای کاملاً غیرنظامی رخ داده است.

