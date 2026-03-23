آخرین آمار ترددها و تصادفات در ۷ روز ابتدایی طرح نوروزی ۱۴۰۵
رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: در ۷ روز نخست طرح نوروزی ۱۴۰۵ که از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد، بیش از ۱۶۵ میلیون تردد در جادههای کشور ثبت شده است. همچنین در تصادفات درون و برون شهری ۱۶۳ تن جانشان را از دست داده و ۲۵۴۳ نفر مجروح شده اند.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد در این باره گفت: در این مدت، بیش از ۱۶۵ میلیون تردد در جادههای کشور ثبت شده است. از این تعداد،( حدود ۱۳۲میلیون تردد مربوط به خودروهای سواری و وانت)،( ۹۲۸ هزار تردد مربوط به اتوبوسها) و (حدود ۵۵ میلیون تردد نیز مربوط به کامیونها) بوده است.
وی افزود: قابل توجه است که روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با ثبت بیش از ۲۴ میلیون تردد، یکی از پرترافیکترین روزهای ۷ روز نخست طرح نوروزی به شمار میرود.
به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا استان تهران با حدود ۱۳/۵ میلیون تردد (۱۰ درصد)، مازندران با حدود ۱۰/۵ میلیون تردد (۸ درصد)، البرز با حدود ۷ میلیون تردد (۵ درصد)، خراسان رضوی با حدود ۶ میلیون تردد (۵ درصد) و فارس با حدود ۵/۵ میلیون تردد (۴ درصد) بیشترین سهم از ترددهای نوروزی را داشتهاند.
سردار کرمی اسد، گفت: استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، مرکزی و گلستان بالاترین میانگین سرعت را نسبت به میانگین کشوری داشتهاند و استانهای زنجان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و اصفهان و یزد پایینترین میانگین سرعت را داشتهاند.
وی در ادامه افزود: در این مدت، استانهای البرز، تهران، مرکزی، قزوین، قم و مازندران بیشترین ورودی و استانهای تهران، البرز، مرکزی، قزوین، قم، اصفهان و مازندران بیشترین خروجی را داشتهاند.
کرمی اسد همچنین به وضعیت انباشت خودرو در برخی استانها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بیشترین تراکم و انباشت خودروها در استانهای شمالی کشور و خراسان رضوی مشاهده میشود. استانهای مازندران و گیلان به ویژه در روزهای اخیر با حجم بالای ورودی خودروها مواجه شدهاند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت تصادفات جادهای در ۷ روز ابتدایی طرح نوروزی ۱۴۰۵، اظهار کرد: طی این مدت، مجموعاً ۲۴ هزار و ۵۰۵ فقره تصادف در جادههای درونشهری و برونشهری کشور ثبت شده است. این تصادفات منجر به فوت ۱۶۳ نفر از هموطنان شد که به تفکیک اعلام میشود.
وی در ادامه با اشاره به آمار تصادفات درونشهری، گفت: ۱۲ فقره تصادف منجر به فوت ۱۳ نفر شده است. ۸۴۸ فقره تصادف منجر به مجروح شدن ۹۳۹ نفر شده و ۱۸ هزار و ۸۹۹ فقره تصادف صرفاً با خسارت مالی ثبت شده است. در مجموع، تعداد تصادفات درونشهری به ۱۹ هزار و ۷۵۹ فقره رسید.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به تصادفات برونشهری، اعلام کرد که ۱۲۲ فقره تصادف باعث فوت ۱۵۰ نفر شده است. ۱۱۸۱ فقره تصادف منجر به مجروح شدن ۱۶۰۴ نفر شده و ۳۴۴۳ فقره تصادف فقط خسارت مالی به همراه داشته است. در مجموع، تعداد تصادفات برونشهری به ۴۷۴۶ فقره رسید.
کرمی اسد ادامه داد: همچنین دوم فروردین ماه ۱۴۰۵، طی ۲۴ ساعت، تعداد تصادفات برونشهری به ۶۶۶ فقره رسید. متاسفانه در این بازه زمانی، ۲۶ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و ۲۵۳ نفر مجروح شده اند.
وی بر این اساس، جمعبندی تصادفات درونشهری و برونشهری در ۷ روز ابتدایی طرح را اینگونه تشریح کرد که تعداد کل تصادفات فوتی؛ ۱۳۴ فقره تصادف که منجر به فوت ۱۶۳ نفر در صحنه شده است. تعداد کل تصادفات جرحی نیز ۲,۰۲۹ فقره تصادف بوده که ۲,۵۴۳ نفر مجروح شدهاند. تعداد کل تصادفات خسارتی؛ ۲۲,۳۴۲ فقره تصادف که صرفاً خسارت مالی به همراه داشته است. جمع کل تصادفات (فوتی، جرحی، خسارتی)در سطح کشور نیز ۲۴۵۰۵ فقره در سراسر کشور ثبت شده است.
سردار کرمی اسد در پایان تأکید کرد: پلیس راه و راهور تمرکز نظارتها در مسیرهای پرتردد جادهای و شهری را افزایش داده است تا کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان به شکل قابلتوجهی محقق شود.