به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به حمله بامدادی به یک ساختمان مسکونی اظهار کرد: یک ساختمان مسکونی بامداد امروز مورد هدف قرار گرفت و بلافاصله تیم‌های امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: تیم‌های امداد و نجات توانستند بیش از ۱۲ نفر را به‌صورت زنده از زیر آوار خارج کرده و به مراکز درمانی منتقل کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در حال حاضر عملیات جست‌وجو همچنان ادامه دارد و تیم‌های زنده‌یاب در محل مستقر هستند و به نیروهای آواربرداری کمک می‌کنند.

کولیوند با اشاره به حضور تیم‌های حمایت روانی گفت: گروه‌های سحر، به‌عنوان سفیران حمایت‌های روحی و روانی، در محل حادثه مستقر شده‌اند و به خانواده‌ها و بازماندگان خدمات لازم را ارائه می‌دهند.

وی با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره هدف قرار دادن مراکز نظامی تصریح کرد: اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا ادعا می‌کنند مناطق نظامی را هدف قرار می‌دهند، ۱۰۰ درصد دروغ است؛ چرا که همان‌طور که مشاهده می‌شود، این منطقه کاملاً مسکونی بوده و مردم در آن زندگی می‌کردند. از کشف پیکر یک کودک شهید تا مجروح شدن زنان و انتقال مصدومان به بیمارستان، همگی گواهی این موضوع است.

