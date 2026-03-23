رئیس جمعیت هلال احمر کشور؛
نجات بیش از ۱۲ نفر از زیر آوار یک ساختمان مسکونی؛ ادعای هدفگیری نظامی «کاملاً دروغ» است
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به حمله بامدادی رژیم صهیونیستی و آمریکا به یک ساختمان مسکونی، از نجات بیش از ۱۲ نفر از زیر آوار خبر داد و تأکید کرد که شواهد میدانی، غیرنظامی بودن کامل محل حادثه را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به حمله بامدادی به یک ساختمان مسکونی اظهار کرد: یک ساختمان مسکونی بامداد امروز مورد هدف قرار گرفت و بلافاصله تیمهای امدادی در محل حاضر شدند.
وی افزود: تیمهای امداد و نجات توانستند بیش از ۱۲ نفر را بهصورت زنده از زیر آوار خارج کرده و به مراکز درمانی منتقل کنند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: در حال حاضر عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد و تیمهای زندهیاب در محل مستقر هستند و به نیروهای آواربرداری کمک میکنند.
کولیوند با اشاره به حضور تیمهای حمایت روانی گفت: گروههای سحر، بهعنوان سفیران حمایتهای روحی و روانی، در محل حادثه مستقر شدهاند و به خانوادهها و بازماندگان خدمات لازم را ارائه میدهند.
وی با رد ادعاهای مطرحشده درباره هدف قرار دادن مراکز نظامی تصریح کرد: اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا ادعا میکنند مناطق نظامی را هدف قرار میدهند، ۱۰۰ درصد دروغ است؛ چرا که همانطور که مشاهده میشود، این منطقه کاملاً مسکونی بوده و مردم در آن زندگی میکردند. از کشف پیکر یک کودک شهید تا مجروح شدن زنان و انتقال مصدومان به بیمارستان، همگی گواهی این موضوع است.