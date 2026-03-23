به گزارش ایلنا، یوسف مقدمی با اشاره به ضرورت تشدید فعالیت‌های حمایتی در روزهای آغازین سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: خدمات‌رسانی به اقشار آسیب‌دیده و افراد در معرض آسیب، ماموریتی است که تعطیلی‌بردار نبوده و با تمام توان در حال اجراست.

وی با تاکید بر باز بودن درهای مراکز حمایتی در تمامی ساعات شبانه‌روز افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، پذیرش در تمامی مددسراهای تحت پوشش شهرداری تهران به شکل ۲۴ ساعته صورت می‌گیرد. این اقدام با هدف جلوگیری از سرگردانی افراد بی‌سرپناه در سطح شهر و ارائه خدمات حمایتی و بهداشتی به آنان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود.

مقدمی خاطرنشان کرد: علاوه بر اسکان، خدماتی نظیر غذای گرم، امکانات استحمام و مشاوره‌های مددکاری نیز در این مراکز ارائه می‌شود. همچنین گشت‌های فوریت‌های اجتماعی (حامی شهر) به صورت مستمر در حال گشت‌زنی هستند تا افراد آسیب‌دیده را شناسایی و به این مراکز شبانه‌روزی هدایت کنند.

معاون حمایت‌های اجتماعی در پایان تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با همت مددکاران و نیروهای عملیاتی، هیچ فردی در شب‌های بهاری پایتخت بدون سرپناه نماند و چرخه حمایت‌های اجتماعی بدون هیچ وقفه‌ای تداوم یابد.

انتهای پیام/