آسیب ۲۴ هزار واحد مسکونی در تهران طی ایام جنگ

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی با بیان اینکه مجموعه شهرداری تهران، همانند تجربه جنگ ۱۲ روزه، یک دغدغه اصلی دارد و آن دفاع و پشتیبانی از جریان آرام زندگی مردم است، اظهار کرد: تمام تلاش ما و همکاران‌مان در شهرداری این است که با وجود همه مشکلات طبیعی ناشی از جنگ، اجازه ندهیم روند عادی زندگی شهروندان دچار اختلال شود.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، توزیع کالاهای اساسی به‌ویژه در ایام نوروز و شب عید، و همچنین نظافت شهری، برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که شرایط به شکل طبیعی ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط خاص پایتخت گفت: بخش قابل توجهی از حملات دشمن به شهر تهران اختصاص دارد و برخلاف بسیاری از جنگ‌ها، این جنگ از پایتخت آغاز و در همین شهر نیز به پایان می‌رسد. از این جهت، مردم تهران تحت فشار جدی قرار دارند.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: در همان ثانیه‌های ابتدایی وقوع حوادث، نیروهای سازمان آتش‌نشانی در محل حاضر می‌شوند و عملیات امداد و نجات را آغاز می‌کنند. همزمان نیروهای معاونت خدمات شهری و مناطق شهرداری نیز برای جست‌وجو، امدادرسانی و نجات شهروندان از زیر آوار وارد عمل می‌شوند.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، بازگشایی سریع معابر اطراف محل حادثه در اولویت قرار دارد تا از ایجاد ترافیک جلوگیری شود.معمولاً طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت، عملیات ترمیم آسفالت، خط‌کشی و بهسازی محیط انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که آثار حادثه در معابر اطراف به حداقل می‌رسد.

محمدخانی درباره اسکان آسیب‌دیدگان گفت: در مجموع ۱۸۶۹ خانواده آسیب‌دیده داریم که موضوع اسکان آن‌ها مطرح بوده است. تاکنون ۱۲۴۵ خانواده، معادل حدود ۴۲۰۰ نفر، در ۲۳ مجموعه اقامتی اسکان داده شده‌اند. برخی از آسیب‌دیدگان نیز به درخواست خود در منازل بستگان یا شهرهای دیگر مستقر شده‌اند. همچنین حدود ۱۴۰ خانواده پس از انجام تعمیرات جزئی به منازل خود بازگشته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای آسیب‌دیده گفت: در مجموع حدود ۲۴ هزار واحد مسکونی نیازمند تعمیرات هستند؛ از تعمیرات جزئی مانند شیشه و در و پنجره تا مواردی که نیازمند بازسازی اساسی یا نوسازی کامل است. بر اساس ارزیابی‌ها، حدود ۱۰۰ ساختمان نیازمند مقاوم‌سازی ویژه یا تخریب و نوسازی هستند.

محمدخانی تصریح کرد: تاکنون تکلیف ۴۸۰۰ واحد مسکونی مشخص و عملیات بازسازی آن‌ها آغاز شده است؛ این اقدامات یا توسط خود شهروندان با حمایت مالی شهرداری انجام می‌شود یا مستقیماً توسط شهرداری پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات حوزه حمل‌ونقل گفت: از روز نخست جنگ، با تصمیم شهردار تهران و حمایت شورای شهر، استفاده از حمل‌ونقل عمومی رایگان شد. این تصمیم شامل مترو، اتوبوس‌های تندرو (BRT) و سایر خطوط اتوبوسرانی شد تا شهروندان دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین فاصله حرکت قطارهای مترو و اتوبوس‌ها کاهش یافت و ساعات فعالیت مترو در ایام خاص مانند شب‌های قدر تا بامداد افزایش پیدا کرد.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: تمامی ۳۱۶ میدان میوه و تره‌بار بدون وقفه فعال بوده‌اند و حتی ساعات کاری آن‌ها در شب عید افزایش یافته است. قیمت کالاهای اساسی در این میادین، به‌طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از خرده‌فروشی‌های سطح شهر است.

وی همچنین افزود: ۵۵ فروشگاه شهروند نیز بدون وقفه در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.

محمدخانی درباره وضعیت سامانه ۱۳۷ گفت: روزانه به‌طور متوسط بیش از ۱۵۰۰ تماس از سوی شهروندان ثبت می‌شود که عمدتاً مربوط به مسائل عادی شهری است. این موضوع نشان می‌دهد که جریان زندگی در شهر ادامه دارد و مردم انتظار دارند خدمات شهری با همان استانداردهای معمول ارائه شود.

به گزارش سایت شهر، وی درباره شایعاتی مبنی بر شهادت زاکانی شهردار تهران گفت: شهردار هم مثل همه مردم ایران مثل همه مسئولین شیفته و عاشق شهادت است اما خیلی ساده، خیلی مختصر باید عرض کنم که در حال انجام کارها و انجام بازدیدهای روزانه‌شان هستند.

انتهای پیام/