حمله به سازمان هواشناسی بوشهر، جنایتی آشکار علیه بشریت است

احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، در خصوص حملات روز گذشته دشمن به سازمان هواشناسی بوشهر همزمان با روز جهانی هواشناسی به خبرنگار ایلنا گفت: ایستگاه‌های هواشناسی یا ادارات هواشناسی، نهادهایی هستند که خدمات خود را به عموم مردم ارائه می‌دهند. وظیفه اصلی آنان ثبت و ضبط داده‌های هواشناسی و سپس توزیع آن‌ها برای استفاده جهانی است؛ به گونه‌ای که اطلاعات هر ایستگاه در سراسر جهان در دسترس قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، ایستگاه هواشناسی بوشهر (واقع در فرودگاه بوشهر) یکی از ایستگاه‌های شبکه جهانی هواشناسی به شمار می‌رود و داده‌های آن به طور گسترده در سطح بین‌المللی منتشر می‌شود.

وی افزود: هر فرد یا نهادی که در حوزه مدل‌سازی هواشناسی فعالیت می‌کند، از این اطلاعات بهره می‌گیرد. بمباران ایستگاه‌های هواشناسی و به شهادت رساندن کارکنان آن‌ها – که افراد عادی جامعه به شمار می‌روند – جنایتی آشکار است؛ زیرا خدمات هواشناسی نه تنها در کشور مربوطه، بلکه در سایر نقاط جهان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و این اقدام، جنایتی در حق بشریت تلقی می‌گردد.

وظیفه تأکید کرد: سازمان هواشناسی، مستندات و داده‌ها را جمع‌آوری کرده و حداقل آن‌ها را به سازمان جهانی هواشناسی (WMO) منتقل می‌کند. روابط بین‌المللی سازمان هواشناسی نیز بر این مبنا استوار است. با این حال، قاعدتاً این اقدام – بمباران ایستگاه‌های هواشناسی – جنایتی بوده که متأسفانه رئیس اداره هواشناسی فرودگاهی بوشهر نیز در این حملات به شهادت رسیده است.

