نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به دبیر کل بهداشت جهانی :
رژیم های آمریکا و اسرائیل باید از مجامع بین المللی حوزه سلامت اخراج شوند
رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در نامهای به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت و سایر مقامات بینالمللی، حملات اخیر به بیمارستان امام علی(ع) در اندیمشک را محکوم کرد و خواستار اخراج رژیمهای آمریکا و اسرائیل از مجامع بینالمللی حوزه سلامت شد.
به گزارش ایلنا، محمد رییس زاده در این نامه خطاب به به مقامات عالیرتبه سازمان جهانی بهداشت، انجمن جهانی پزشکی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، ضمن محکومیت حملات اخیر به بیمارستان امام علی (ع) در شهرستان اندیمشک، از این نهادها خواست تا در راستای وظایف انسانی و حقوق بشری خود، اقدامات لازم را برای اخراج رژیمهای آمریکا و اسرائیل از مجامع بینالمللی حوزه سلامت و پرداخت غرامتهای وارده انجام دهند.
وی در این نامه تأکید کرده، حملات وحشیانه و غیرقانونی به مراکز درمانی، بهویژه بیمارستانهای کشور، نهتنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی جهانی است.
محمدزاده افزود: بدون شک در صورت سکوت عملی در قبال این جنایتها، شما و سایر مردم دنیا هم در آینده قربانی همین رفتارهای ضد بشری و قانون جنگل ایجاد شده توسط آنها خواهید شد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی در نامه خود از مقامات بینالمللی خواسته تا با عمل به رسالت تاریخی خود، از سکوت در برابر این جنایات پرهیز کنند و به مسئولیتهای انسانی و حقوق بشری خود عمل کنند تا وجدانهای بیدار بشری شرمنده نشوند.
در این نامه(به تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶) با اشاره به اینکه حملات به مراکز درمانی در منطقه همچنان ادامه دارد، از جامعه بینالمللی درخواست اقدام فوری و مؤثر در برابر نقض حقوق بشر شده است.