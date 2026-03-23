تعرفه مشاوره دارویی در داروخانه ها تصویب و ابلاغ شد

به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو، محدثه معصومی روز دوشنبه - سوم فروردین - در این باره گفت: در راستای ارتقاء نقش داروخانه‌ها و توسعه خدمات حرفه‌ای به بیماران، تعرفه مشاوره دارویی با شناسه ۹۰۵۰۳۰ در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به تصویب و ابلاغ رسید.

وی افزود: پس از تصویب و ابلاغ شناسنامه و استاندارد این خدمت توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بهمن ماه سال گذشته، داروسازان علاقه‌مند با گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی مبانی استاندارد مشاوره دارویی و رعایت کلیه ضوابط، اصول و قوانین مربوطه، قادر به ارائه این خدمت خواهند بود.

وی با اشاره به لزوم نظام‌مند شدن ارائه این خدمات، تصریح کرد: تمامی ضوابط از جمله فراهم‌سازی فضای فیزیکی مناسب، امکانات پایش، شرح حال‌گیری دقیق، تکمیل فرم‌ها، ارائه پاسخ جامع و در صورت نیاز ارجاع بیمار به پزشک، و همچنین مستندسازی و بایگانی فرم‌ها باید به دقت رعایت گردند. این مستندات در بازرسی‌های دوره‌ای داروخانه‌ها مورد نظارت قرار خواهند گرفت.

معصومی بر رعایت اندیکاسیون‌ها و کنترااندیکاسیون‌های ارائه خدمت تأکید کرد و یادآور شد: ارائه این خدمت برای داروهای بدون نسخه (OTC)، تغییر خودسرانه داروهای بیمار، ارائه همزمان با خدمات نسخه‌پیچی سرپایی و مدیریت عرضه داروهای OTC مشمول ضوابط خاصی است که لازم‌الاجراست.

وی خاطرنشان کرد: ارائه نادرست و غیراستاندارد این خدمت نه تنها حقوق بیمار را پایمال می‌کند، بلکه منجر به بی‌اعتمادی عمومی و اختلال در سیستم بهداشتی-درمانی کشور خواهد شد و همچنین چالش‌هایی را برای تصویب سایر خدمات حرفه‌ای داروسازان ایجاد خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این دوره آموزشی که با همکاری متخصصین سازمان غذا و دارو در حال تدوین است، به زودی پس از تأیید مرکز ملی مهارت‌آموزی وزارت بهداشت، در دسترس داروسازان قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/