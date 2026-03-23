کاهش ۶۰ درصدی تصادفات نوروزی نسبت به سال گذشته
معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: اجرای طرحهای ویژه ترافیکی و افزایش نظارتهای پلیس و همچنین قانونمداری مردم، منجر به کاهش ۶۰ درصدی آمار وقوع تصادفات نوروزی نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدباقر سلیمی با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در سفرهای نوروزی اظهار کرد: استفاده از کمربند ایمنی و توجه کافی و کامل به جلو از مهمترین عواملی است که میتواند به کاهش حوادث رانندگی و ثبت سفری ایمای هموطنان کمک کند.
وی گفت: با اجرای طرحهای ویژه ترافیکی و افزایش نظارتهای پلیس در جادههای کشور، شاهد کاهش ۶۰ درصدی تصادفات از آغاز تعطیلات نوروز امسال تا دوم فروردین ماه نسبت به مدت مشابه نوروز سال قبل هستیم که این موضوع نشاندهنده تأثیر مثبت همراهی مردم با پلیس و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.
سرهنگ سلیمی تصریح کرد: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی و توجه به علائم و هشدارهای جادهای از جمله مواردی است که نقش تعیینکنندهای در کاهش تصادفات دارد.
به گفته معاون عملیات پلیس راهور؛ بخش قابل توجهی از تصادفات جادهای به دلیل عدم توجه به جلو و خستگی و خوابآلودگی رانندگان است، از این رو توصیه میشود رانندگان در طول مسیر، هر دو ساعت یکبار استراحت کرده و از رانندگی در شرایط خستگی خودداری کنند.
وی تأکید کرد: پلیس راهور در ایام نوروز با استقرار گسترده نیروها، استفاده از سامانههای هوشمند کنترل تردد و برخورد قاطع با تخلفات حادثهساز، تلاش میکند تا ایمنی سفرها را به حداکثر برساند، اما تحقق کامل این هدف نیازمند همکاری جدی رانندگان و مسافران است.