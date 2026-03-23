۶۸ نفر از عوامل عملیاتی سلطنت طلب و گروهک نفاق دستگیر شدند
مرکز اطلاع رسانی فراجا از دستگیری ۶۸ نفر از عوامل عملیاتی سلطنت طلب، گروهک نفاق و جواسیس طی چند روز گذشته در سطح کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی پلیس، طی چند روز گذشته ضربات سختی به سازمان جرم سلطنتطلب و جواسیس وارد شد و ۶۷ نفر از عوامل عملیاتی سلطنت طلب به همراه یک جاسوس عضو گروهک نفاق شناسایی و دستگیر شدند.
براساس این گزارش، این افراد اقدام به تصویربرداری از محلهای مورد اصابت موشکهای رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و ارسال آن به رسانههای معاند می کردند.
براساس اعلام پلیس، از این افراد تعداد ۸۸ قبضه سلاح سرد، چندین نارنجک صوتی و تجهیزات الکترونیکی متعدد کشف و ضبط شده است.