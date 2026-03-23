مهمترین اقدامات سازمان مدیریت بحران کشور در جنگ رمضان
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مهمترین اقدامات این سازمان در جنگ رمضان را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، حسین ساجدینیا با تاکید بر تشکیل ستاد اضطراری ملی مدیریت بحران از ابتدای جنگ رمضان تاکنون گفت: در راستای مدیریت امور مربوط به این سازمان ۱۱ دستورالعمل به استانداران ابلاغ شده است.
وی ارزیابی خسارات ناشی از جنگ را از دیگر اقدامات این سازمان دانست و افزود: این سازمان در روزهای اخیر با بسیج همه ادارات کل استان ها، برآورد خسارتهای وارد شده را به خصوص در حوزه حقوق مردم کشورمان انجام داده و به دولت ارائه کرده است.
ساجدینیا هماهنگی بین دستگاه ها برای امداد و نجات، آوار برداری و اسکان اضطراری را از دیگر اقدامات سازمان مدیریت بحران در ایام جنگ اخیر برشمرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به حضور موثر کارکنان این سازمان در محل کار گفت: تشکیل «قرارگاه ایران من» و هماهنگی اتوبوس برای بازگشت حجاج به شهرهای خود و همکاری در تأمین آب قشم از اقدامات این سازمان در طول مدت جنگ رمضان است.
ساجدینیا با اشاره به گزارش دهی مستمر اقدامات به وزیر کشور خاطر نشان کرد: همچنین طی دو مرحله همراه با اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس از مناطق آسیبدیده نیز بازدید میدانی انجام شده و وکلای ملت در جریان اقدامات این سازمان قرار گرفتهاند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، وی با اشاره به حضور دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور در محل سازمان مدیریت بحران کشور برای بررسی امور و ارزیابی اقدامات انجام شده، بر پای کار بودن این سازمان با تمام قوت تاکید کرد.