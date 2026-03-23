دستور وزیر کشور به استانداران
وزیر کشور طی دستوری به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد: تمام ظرفیتهای ستاد سفرهای نوروزی، در خدمت تمامی نیازهای مسافران باشد و آرامش و رفاه را برای هموطنان فراهم شود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت کشور، مومنی در این دستور تصریح کرده است: در سطح استان، بازرسی استانداریها و همچنین فرمانداران در سطح شهرستان بر نحوه رسیدگی به موضوعات حمل و نقل، اسکان، سوخت، کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم، نظارت لازم را داشته باشند.
وزیر کشور با اشاره به شرایطی که جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونی ایجاد کرده و برخی از مردم پیش از تعطیلات نیز به سفر رفته بودند، تأکید کرد: در برخی استانها اسکان اضطراری مسافران در اولویت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه مدیران اجرایی استانی از قبل سازوکارهای لازم برای میزبانی شایسته را تدارک دیدهاند، اما برای اطمینان خاطر مسافران نوروزی و رفع مسائل یا مشکلات احتمالی به ویژه در استانهای مسافرپذیر، از ظرفیتهایی که ستاد سفرهای نوروزی فراهم کرده است، بهشکل بهینه استفاده شود.