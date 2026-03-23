دستور وزیر کشور به استانداران

وزیر کشور طی دستوری به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد: تمام ظرفیت‌های ستاد سفرهای نوروزی، در خدمت تمامی نیازهای مسافران باشد و آرامش و رفاه را برای هموطنان فراهم شود.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت کشور، مومنی در این دستور تصریح کرده است: در سطح استان، بازرسی استانداری‌ها و همچنین فرمانداران در سطح شهرستان بر نحوه رسیدگی به موضوعات حمل و نقل، اسکان، سوخت، کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم، نظارت لازم را داشته باشند.

وزیر کشور با اشاره به شرایطی که جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونی ایجاد کرده و برخی از مردم پیش از تعطیلات نیز به سفر رفته بودند، تأکید کرد: در برخی استان‌ها اسکان اضطراری مسافران در اولویت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه مدیران اجرایی استانی از قبل سازوکارهای لازم برای میزبانی شایسته را تدارک دیده‌اند، اما برای اطمینان خاطر مسافران نوروزی و رفع مسائل یا مشکلات احتمالی به ویژه در استان‌های مسافرپذیر، از ظرفیت‌هایی که ستاد سفرهای نوروزی فراهم کرده‌ است، به‌شکل بهینه استفاده شود.

 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
