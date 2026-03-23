ارسال ۱۶ نامه به دیوان کیفری بین‌المللی جهت پیگیری حقوقی و محکومیت حملات آمریکا

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر از ارسال ۱۶ نامه به دیوان کیفری بین‌المللی برای پیگیری حقوق بین‌المللی و محکومیت حملات آمریکا خبر داد.

به گزارش ایلنا، راضیه عالیشوندی اظهار کرد: معاونت امور بین‌الملل به‌صورت روزانه بیانیه‌ها و نامه‌های خود را برای مراجع بین‌المللی، از جمله بخش ارتباطات فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و همچنین کمیته صلیب سرخ، ارسال می‌کند.

وی افزود: تاکنون پنج بیانیه مشترک از سوی کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و جمعیت هلال‌احمر در واکنش به موارد نقض حقوق بشر دوستانه، از جمله حمله به مراکز درمانی و غیرنظامیان، حمله به آمبولانس‌های جمعیت هلال‌احمر و نیز حمله به ناو آموزشی دنا صادر شده است. این بیانیه‌ها به زبان انگلیسی ترجمه و در اختیار فدراسیون و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ قرار گرفته است.

 معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر یادآور شد: تا امروز حدود ۱۶ نامه به دیوان کیفری بین‌المللی و سایر مراجع ذی‌صلاح برای پیگیری حقوق بین‌المللی ارسال شده و در این مکاتبات درخواست شده است که این حملات محکوم و اقدامات حقوقی لازم در این زمینه انجام شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
