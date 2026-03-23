ارسال ۱۶ نامه به دیوان کیفری بینالمللی جهت پیگیری حقوقی و محکومیت حملات آمریکا
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر از ارسال ۱۶ نامه به دیوان کیفری بینالمللی برای پیگیری حقوق بینالمللی و محکومیت حملات آمریکا خبر داد.
به گزارش ایلنا، راضیه عالیشوندی اظهار کرد: معاونت امور بینالملل بهصورت روزانه بیانیهها و نامههای خود را برای مراجع بینالمللی، از جمله بخش ارتباطات فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و همچنین کمیته صلیب سرخ، ارسال میکند.
وی افزود: تاکنون پنج بیانیه مشترک از سوی کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و جمعیت هلالاحمر در واکنش به موارد نقض حقوق بشر دوستانه، از جمله حمله به مراکز درمانی و غیرنظامیان، حمله به آمبولانسهای جمعیت هلالاحمر و نیز حمله به ناو آموزشی دنا صادر شده است. این بیانیهها به زبان انگلیسی ترجمه و در اختیار فدراسیون و کمیته بینالمللی صلیب سرخ قرار گرفته است.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر یادآور شد: تا امروز حدود ۱۶ نامه به دیوان کیفری بینالمللی و سایر مراجع ذیصلاح برای پیگیری حقوق بینالمللی ارسال شده و در این مکاتبات درخواست شده است که این حملات محکوم و اقدامات حقوقی لازم در این زمینه انجام شود.