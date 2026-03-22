بازگشایی و ایمنسازی فوری بزرگراه آزادگان پس از تجاوز جنایتکارانه آمریکایی - صهیونی
با تلاش عوامل اجرایی شهرداری منطقه ۲۲، مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان که در پی حمله ناجوانمردانه آمریکایی صهیونی به یک مرکز غیرنظامی مسدود شده بود، در کمترین زمان ممکن پاکسازی، ایمنسازی و به زیر بار ترافیک بازگشت.
به گزارش ایلنا و به نقل از شهرداری منطقه ۲۲، در پی تجاوز اخیر و حمله به یکی از مراکز غیرنظامی، پرتاب بقایای تجهیزات و قطعات ناشی از این حادثه به سطح بزرگراه آزادگان، موجب تخریب بخشی از المانهای بزرگراهی، ناایمنشدن مسیر و انسداد موقت این شریان حیاتی شد.
بلافاصله پس از این واقعه، تیمهای عملیاتی و عوامل اجرایی شهرداری منطقه ۲۲ با پشتیبانی تجهیزات مکانیزه در محل حاضر شده و عملیات ضربتی پاکسازی و رفع سد معبر را آغاز کردند.