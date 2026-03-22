به گزارش ایلنا و به نقل از شهرداری منطقه ۲۲، در پی تجاوز اخیر و حمله به یکی از مراکز غیرنظامی، پرتاب بقایای تجهیزات و قطعات ناشی از این حادثه به سطح بزرگراه آزادگان، موجب تخریب بخشی از المان‌های بزرگراهی، ناایمن‌شدن مسیر و انسداد موقت این شریان حیاتی شد.

بلافاصله پس از این واقعه، تیم‌های عملیاتی و عوامل اجرایی شهرداری منطقه ۲۲ با پشتیبانی تجهیزات مکانیزه در محل حاضر شده و عملیات ضربتی پاکسازی و رفع سد معبر را آغاز کردند.