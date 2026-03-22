آسیب به حدود ۳۰۰ مرکز بهداشتی، درمانی و اورژانس

به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از بیمارستانی در تهران گفت: تعداد مجروحان کمتر از ۱۸ سال شامل کودکان و نوجوانان در طول این جنگ در کشور تاکنون بالغ بر ۱۵۱۰ نفر بوده که نشان می دهد این جنگ، فراتر از درگیری های نظامی است و آسیب‌های زیادی به مردم عادی، غیرنظامی‌ها، کودکان و زنان وارد کرده است.

وی ادامه داد: از ابتدای جنگ تحمیلی در کشور حدود ۳۰۰ مرکز بهداشتی، درمانی و اورژانس آسیب دیده است، همچنین حدود ۳۰ آمبولانس نیز آسیب دیده و از مدار خدمت رسانی، خارج شده اند و نمی‌توان به سادگی از این جنایات، چشم پوشی کرد.

وزیر بهداشت گفت: امیدواریم با همت همه اعضای تیم ملی سلامت بتوان از این آزمون سخت همانند جنگ ۱۲ روزه، دوران دفاع مقدس و سایر بحرانها سربلند خارج شد و پرچم خدمت رسانی حوزه سلامت با تعهد مسئولانه، همچنان بالا باشد.

ظفرقندی تصریح کرد: نظام سلامت و همکاران ما به خوبی در شرایط بحران و جنگ کنونی علاوه بر خدمات رسانی به مجروحان جنگی، خدمات مورد نیاز در همه حوزه ها را بدون وقفه ارائه می دهند. فعالیت های عادی نظام سلامت حتی واکسیناسیون کودکان و مراقبت های بهداشتی در کشور بر خلاف بسیاری از کشورهای درگیر جنگ، حتی یک روز هم تعطیل نشده است.

وی ادامه داد: در روزهای پایانی سال گذشته با تامین منابع مالی، بخشی از مطالبات کارکنان، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و پیمانکاران پرداخت شد و نگرانی در این زمینه نداریم.

وزیر بهداشت گفت: امروز هدف ما عرض خسته نباشید به همکاران مان در بیمارستان بود و اگر مشکل یا کمبودی وجود داشته باشد نیز بررسی و برطرف می کنیم. همکاران ما در نظام سلامت همه با تمام توان و وجود با در نظر گرفتن مسئولیت انسانی، حرفه ای و پزشکی مشغول ارائه خدمت به مردم هستند.

انتهای پیام/