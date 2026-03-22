پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور تا ۷ فروردین
سازمان هواشناسی کشور به دنبال تداوم فعالیت سامانه بارشی از فردا (۳ فروردینماه) تا ۷ فروردینماه از بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خبر داده است.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: فردا (۳ فروردینماه) در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، گیلان، قزوین، البرز، تهران، بوشهر، فارس، اصفهان، کرمان، یزد، همدان، مرکزی، قم، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، غرب و ارتفاعات سمنان، ارتفاعات مازندران و سهشنبه (۴ فروردینماه) در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، گیلان، قزوین، البرز، تهران، خوزستان، اصفهان، کرمان، یزد، همدان، مرکزی، قم، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، خراسان شمالی، ارتفاعات مازندران، ارتفاعات گلستان، بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد با گردوخاک، در نقاط سردسیر و کوهستانی بارش برف و مه پیشبینی میشود.
همچنین در روز چهارشنبه (۵ فروردینماه) در استانهای اردبیل، گیلان، فارس، کرمان، یزد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، خراسان شمالی، مازندران و گلستان و پنجشنبه (۶ فروردینماه) در اردبیل، گیلان، مازندران، همدان، مرکزی، اصفهان، قزوین، البرز، تهران، قم، خراسان جنوبی، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات گلستان و جمعه (۷ فروردینماه) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، کردستان، ایلام، خوزستان، همدان، مرکزی، اصفهان، فارس، بوشهر، هرمزگان، یزد، کرمان، قزوین، البرز، تهران، قم، خراسان جنوبی، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، سیستان و بلوچستان، احتمال بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد با گردوخاک، در نقاط سردسیر و کوهستانی بارش برف و مه وجود دارد.