به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند، با اشاره به عملکرد سامانه تلفنی ۴۰۳۰ در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۲ فروردین (تا ساعت ۱۲:۳۰)، اعلام کرد: در این مدت، این سامانه به‌عنوان یکی از جلوه‌های همکاری ارزشمند میان جمعیت هلال‌احمر و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، موفق شده با پاسخگویی به بیش از ۱۰۱ هزار تماس مردمی، باری از نگرانی‌ها و دغدغه‌های هموطنان عزیزمان بکاهد.

وی با تأکید بر حجم خدمات تلفنی ارائه‌شده افزود: در این بازه زمانی، بالغ بر ۴۶۲ هزار دقیقه مشاوره تخصصی، معادل بیش از ۷۷۱۴ ساعت خدمت خالص انسانی و تخصصی به مردم ارائه شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به نقش بی‌بدیل سرمایه انسانی در تداوم فعالیت این سامانه گفت: حضور ۱۷۱۴ مشاور متخصص و داوطلب در این میدان خدمت، نشان‌دهنده اقتدار نرم و سرمایه اجتماعی عظیم هلال‌احمر است؛ نیروهایی که بی‌وقفه، بی‌ادعا و با روحیه‌ای جهادی، در خط مقدم آرام‌سازی روانی و پاسخگویی به مردم ایستادند.

کولیوند این دستاورد را نمادی از هم‌افزایی ملی دانست و تصریح کرد: سامانه ۴۰۳۰ فقط یک مرکز تماس نیست؛ این سامانه، تجلی اعتماد مردم به خادمانشان و جلوه‌ای از همبستگی ملی است. داوطلبان ما با قلب‌هایی سرشار از مهر، در سخت‌ترین شرایط، صدای آرامش‌بخش امید برای مردم بوده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ وی در پایان با قدردانی از تمامی نیروهای عملیاتی، مشاوران و داوطلبان افزود: اقتدار امروز هلال‌احمر، در گرو همین روحیه ایثار، تخصص و حضور داوطلبانه است. ما به این سرمایه عظیم انسانی می‌بالیم و باور داریم که با تکیه بر این توانمندی، می‌توانیم در هر شرایطی، پناه امن مردم عزیز ایران باشیم.