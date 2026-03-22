شهادت ۲۱۰ کودک در جنگ تحمیلی اخیر

به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه بازدید از بیمارستانی در تهران اظهار کرد: تعداد مجروحان کمتر از ۱۸ سال شامل کودکان و نوجوانان در طول این جنگ در کشور تا کنون بالغ بر ۱۵۱۰ نفر بوده که نشان می دهد این جنگ، فراتر از درگیری های نظامی است و آسیب های زیادی به مردم عادی، غیرنظامی ها، کودکان و زنان وارد کرده است.

وی از آسیب به حدود ۳۰۰ مرکز بهداشتی، درمانی و اورژانس از ابتدای جنگ تحمیلی در کشور خبر داد و گفت: حدود ۳۰ آمبولانس نیز آسیب دیده و از مدار خدمت رسانی، خارج شده اند و نمی توان به سادگی از این جنایات، چشم پوشی کرد.

وزیر بهداشت با اشاره به نقل قولی از تدروس، رییس سازمان جهانی بهداشت یادآور شد: او در توییتی تاکید کرده بود که نمی توان حمله به مدرسه میناب را ناشی از اشتباه محاسباتی دانست بلکه یک جنایت بشری است و هیچ تعریف دیگری از این اقدام نمی توان ارائه کرد.

ظفرقندی ابراز امیدواری کرد که با همت همه اعضای تیم ملی سلامت بتوان از این آزمون سخت همانند جنگ ۱۲ روزه، دوران دفاع مقدس و سایر بحرانها سربلند خارج شد و پرچم خدمت رسانی حوزه سلامت با تعهد مسئولانه، همچنان بالا باشد.

وی به تقدیم ۲۳ شهید مدافع سلامت در جنگ تحمیلی اخیر تا کنون اشاره کرد و گفت: متاسفانه دیروز بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک نیز برای دومین بار در طول این جنگ مورد آسیب قرار گرفت که این هم جزیی از جنایات بشری دشمنان است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نظام سلامت و همکاران ما به خوبی در شرایط بحران و جنگ کنونی علاوه بر خدمات رسانی به مجروحان جنگی، خدمات مورد نیاز در همه حوزه ها را بدون وقفه ارائه می دهند. فعالیت های عادی نظام سلامت حتی واکسیناسیون کودکان و مراقبت های بهداشتی در کشور بر خلاف بسیاری از کشورهای درگیر جنگ، حتی یک روز هم تعطیل نشده است.

ظفرقندی با اشاره به همراهی دولت به ویژه رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت با نظام سلامت، تصریح کرد: در روزهای پایانی سال گذشته با تامین منابع مالی، بخشی از مطالبات کارکنان، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و پیمانکاران پرداخت شد و نگرانی در این زمینه نداریم.

به گزارش وبدا، وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه به عنوان مقام عالی وزارت چه پیامی به کادر سلامت دارید، گفت: چندین بار گفته ام که مقام عالی نیستم بلکه یک مقام معمولی و جزیی از تیم ملی سلامت هستم و کارهای اصلی را همکاران بهداشتی و درمانی ما انجام می دهند. به همه همکاران خودم، خداقوت می گویم چراکه خدمات رسانی حوزه سلامت قابل تقدیر است.

وی افزود: امروز هدف ما عرض خسته نباشید به همکاران مان در بیمارستان بود و اگر مشکل یا کمبودی وجود داشته باشد نیز بررسی و برطرف می کنیم. همکاران ما در نظام سلامت همه با تمام توان و وجود با در نظر گرفتن مسئولیت انسانی، حرفه ای و پزشکی مشغول ارائه خدمت به مردم هستند.

