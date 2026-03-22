آغاز ثبت در خواست انتقال و میهمانی دانشجویان از ۵ فروردین

به گزارش ایلنا، جهانبخش دانشیان‌ معاون امور دانشجویان داخل در نامه ای به معاونان آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی اعلام‌کرد: سامانه سجاد جهت درخواست انتقال ومیهمانی دانشجویان در سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵ فعال شد.

در بخشی از این‌نامه آمده است: سامانه ثبت درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای (سامانه سجاد https://portal.saorg.ir) از تاریخ پنجم فروردین ماه سال ۱۴۰۵ فعال خواهد شد و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای ثبت درخواست از سوی متقاضیان دارای شرایط منطبق بر آیین نامه ادامه خواهد یافت. مقتضی است؛ دستور فرمایید به نحو مناسب از طریق آن معاونت به دانشکده ها و گروه ها اطلاع رسانی لازم در خصوص مدت زمان ثبت درخواست متقاضیان میهمانی و انتقال در دوره های مذکور صورت پذیرد.

