زاکانی: دست متجاوز به جزایر سهگانه قطع میشود
شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به ترامپ نوشت: اگر به جزایر سهگانه دست دراز کنی، دستت قطع میشود.
به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن هشداری قاطع به امریکا درخصوص جزایر سهگانه ایران نوشت: "آمریکا با اعزام تفنگداران دریایی به خلیج فارس، رویای اشغال جزایر سهگانه را در سر میپروراند، غافل از اینکه غرش موشک های شیرمردان سپاه و ارتش و اراده پولادین ملت، هر متجاوزی را غرق خواهد کرد.
آقای ترامپ قمارباز
خون سربازان آمریکایی به گردن توست،جزایر ما، خط قرمز ما است، دست دراز کنی، دستت قطع میشود."