خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زاکانی: دست متجاوز به جزایر سه‌گانه قطع می‌شود

کد خبر : 1764385
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به ترامپ نوشت: اگر به جزایر سه‌گانه دست دراز کنی، دستت قطع می‌شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن هشداری قاطع به امریکا درخصوص جزایر سه‌گانه ایران نوشت: "آمریکا با اعزام تفنگداران دریایی به خلیج فارس، رویای اشغال جزایر سه‌گانه را در سر می‌پروراند، غافل از اینکه غرش موشک های شیرمردان سپاه و ارتش و اراده پولادین ملت، هر متجاوزی را غرق خواهد کرد.

آقای ترامپ قمارباز

خون سربازان آمریکایی به گردن توست،جزایر ما، خط قرمز ما است، دست دراز کنی، دستت قطع می‌شود."

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار