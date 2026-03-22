به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن هشداری قاطع به امریکا درخصوص جزایر سه‌گانه ایران نوشت: "آمریکا با اعزام تفنگداران دریایی به خلیج فارس، رویای اشغال جزایر سه‌گانه را در سر می‌پروراند، غافل از اینکه غرش موشک های شیرمردان سپاه و ارتش و اراده پولادین ملت، هر متجاوزی را غرق خواهد کرد.

آقای ترامپ قمارباز

خون سربازان آمریکایی به گردن توست،جزایر ما، خط قرمز ما است، دست دراز کنی، دستت قطع می‌شود."

