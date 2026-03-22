پانسمان زخم با حداقل وسایل

به گزارش ایلنا، جمعیت هلال‌احمر در ادامه آموزش های امدادی اصول طلایی پانسمان در شرایط کمبود را آموزش داده است.

اصول طلایی پانسمان در شرایط کمبود عبارتند از:

تمیزترین چیزی که در دسترس دارید، استفاده کنید. اگر وسیله استریل نداری، تمیز کنید،

اگر دستکش ندارید، دست‌ها را خوب بشورید و اگر آب تمیز ندارید زخم را دستکاری نکنید.

برای شستشوی زخم (بدون سرم و بتادین) بهترین گزینه آب جوشیده خنک شده با نمک است.

یک لیوان آب جوشیده خنک را با نصف قاشق چای‌خوری نمک مخلوط کرده و زخم را به آرامی‌با این محلول بشویید.

اگر آب سالم دارید، زخم را با آب و صابون ملایم بشویید صابون معمولی، بهتر از هیچ است.

و اگر هیچ چیز ندارید، با آب تمیز زخم را بشویید.

هرگز از الکل، بتادین غلیظ، وایتکس یا مواد شیمیایی مستقیماً روی زخم باز نریزید.

پانسمان (بدون گاز استریل)

گاز استریل نداریم، چه کنیم؟

پارچه تمیز نخی، پیراهن نخی کهنه اما تمیز واتو کشیده شده (حرارت، استریل می‌کند) یا با آب جوش شسته شده، دستمال کاغذی ضخیم بهترین وسیله برای پانسمان بدون باند است.

البته برای خونریزی شدید دستمال کاغذی چند لایه و حتی پد بهداشتی (نواربهداشتی) استفاده کنید.

اگر باند نداریم، استفاده از وسایل زیر برای بستن زخم توصیه می شود:

نوار چسب پارچه‌ای (چسب زخم بزرگ)

پارچه نوار شده (لباس را قیچی کنید و نوار باریک ببرید)

روسری یا چفیه (برای بستن پانسمان روی دست یا پا)

کمربند پارچه‌ای یا شال

چسب نواری معمولی (اگر حساسیت پوستی ندارد)

کنترل خونریزی با پانسمان فشاری

اگر زخم خونریزی شدید دارد نکات زیر را رعایت کنید:

۱. چند لایه پارچه تمیز روی زخم بگذارید

۲. با دست محکم فشار دهید (۱۰ دقیقه بدون برداشتن)

۳. با باند یا پارچه محکم ببندید (نه آنقدر سفت که خون رسانی قطع شود)

۴. اگر خون از روی پانسمان رد شد، پانسمان را برندارید، همان بالا لایه دیگر اضافه کنید.

اشتباهات رایج در شرایط کمبود عبارتند از؛

مالیدن خمیردندان، روغن، کره یا وازلین روی زخم باز (عفونی می‌کند)

قرار دادن پنبه روی زخم (پرز می‌چسبد و عفونت ایجاد می‌کند)

پانسمان خیس را نگه داشتن (بستر عفونت است) و دست زدن به زخم با دست آلوده.

دقت داشته باشید که درصورت امکان پانسمان را هر ۲۴ ساعت عوض کنید.

اگر پانسمان خیس یا کثیف شد، زودتر عوض کنید

هنگام تعویض، زخم را دوباره با آب نمک بشویید

اگر زخم بوی بد می‌دهد، چرک دارد، یا گرم شده، علامت عفونت است.