پیشبینی اعمال فوقالعاده خاص برای کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۵
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت از پیشبینی اعمال فوقالعاده خاص برای کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۵ خبرداد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان گفت: در طول سال ۱۴۰۴ اقدامات متعددی در حوزه منابع انسانی به ویژه در زمینه حقوق و دستمزد انجام شد که یکی از مهم ترین آنها اصلاح مدل پرداخت اضافه کار پرستاران و کارکنان پرتوکار بود.
شاهرخ رامزی افزود: با اصلاح انجام شده، نرخ یک ساعت اضافه کار این همکاران حداقل سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرد که این موضوع نتیجه پیگیری ها و تلاش های وزیر بهداشت، معاون توسعه این وزارتخانه و همچنین همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه بوده است.
وی همچنین از پیش بینی اعمال فوق العاده خاص در احکام کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین جذب و تبدیل وضعیت بیش از ۱۵ هزار نیروی انسانی در دانشگاههای علوم پزشکی در آزمون استخدامی سال گذشته خبر داد.