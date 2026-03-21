به گزارش ایلنا، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان گفت: در طول سال ۱۴۰۴ اقدامات متعددی در حوزه منابع انسانی به ویژه در زمینه حقوق و دستمزد انجام شد که یکی از مهم ترین آنها اصلاح مدل پرداخت اضافه کار پرستاران و کارکنان پرتوکار بود.

شاهرخ رامزی افزود: با اصلاح انجام شده، نرخ یک ساعت اضافه کار این همکاران حداقل سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرد که این موضوع نتیجه پیگیری ها و تلاش های وزیر بهداشت، معاون توسعه این وزارتخانه و همچنین همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه بوده است.

وی همچنین از پیش بینی اعمال فوق العاده خاص در احکام کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین جذب و تبدیل وضعیت بیش از ۱۵ هزار نیروی انسانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی در آزمون استخدامی سال گذشته خبر داد.

