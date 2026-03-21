ممنوعیت جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تا ۱۵ فروردین

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به شروع تعطیلات نوروزی و احتمال سفر بسیاری از هموطنان، به منظور پیشگیری از سرقت‌های احتمالی منازل این قبیل از شهروندان، هرگونه جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تا روز ۱۵ فروردین ممنوع می‌باشد.

به گزارش ایلنا، در ادامه این اطلاعیه آمده است: در صورت ضرورت بر انجام جابجایی، شهروندان می‌توانند با راهنمایی گشت‌های انتظامی، مجوز لازم از کلانتری محل را اخذ و سپس مبادرت به این امر نمایند، در غیر اینصورت، اقلام مکشوفه و افراد حامل، با لحاظ ظن سرقت و به منظور تعیین تکلیف، تا تاریخ اعلامی، در اختیار پلیس قرار خواهند گرفت. 

در پایان این اطلاعیه به شهروندانی که قصد مسافرت دارند توصیه شده است: قبل از ترک منزل، ضمن روشن گذاشتن تعدادی از چراغ‌های کم مصرف روشنایی و استفاده از قفل‌های مطمئن درب‌های ورودی، خالی بودن منزل از اعضای خانواده یا افراد مورد وثوق، کلانتری محل یا گشت‌های انتظامی را مطلع نمایند.

