آخرین وضعیت ترافیکی در جاده‌های مازندران
رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به انسداد مسیرهای شمال به جنوب کندوان، گفت: تردد در محور کندوان سنگین و در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر پرحجم است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران شهرستان ساری، اظهار کرد: با توجه به افزایش قابل توجه بار ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۱ یکم فروردین تردد انواع وسایل نقلیه در این ۲محور از مسیر شمال به جنوب مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج ممنوع شد.

وی با اشاره به ترافیکی سنگین در محور کندوان، افزود: مسیر جنوب به شمال در محورهای مذکور به‌صورت یک‌طرفه اعمال شده و این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه مازندران بیان کرد: ترافیک خودروها در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر به‌صورت پرحجم گزارش شده است.

 

 

اخبار مرتبط
