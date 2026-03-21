به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران شهرستان ساری، اظهار کرد: با توجه به افزایش قابل توجه بار ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۱ یکم فروردین تردد انواع وسایل نقلیه در این ۲محور از مسیر شمال به جنوب مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج ممنوع شد.

وی با اشاره به ترافیکی سنگین در محور کندوان، افزود: مسیر جنوب به شمال در محورهای مذکور به‌صورت یک‌طرفه اعمال شده و این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه مازندران بیان کرد: ترافیک خودروها در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر به‌صورت پرحجم گزارش شده است.

