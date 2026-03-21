به گزارش ایلنا، حبیب‌الله آسوده با تبریک عید سعید فطر و آغاز سال نو و با تسلیت شهادت قائدالامت حضرت امام خامنه‌ای گفت: این بسته‌ها با مشارکت خیران و نیکوکاران و با همکاری مراکز نیکوکاری، گروه‌های مردمی و جهادی تهیه و میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

وی افزود: بسته‌های معیشتی توزیع‌شده شامل اقلام ضروری مورد نیاز خانواده‌هاست که با هدف حمایت از معیشت مددجویان و اقشار کم‌برخوردار در اختیار آنان قرار گرفت.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، تلاش شد توزیع بسته‌ها به‌صورت گسترده در سراسر کشور انجام شود و بخشی از این اقلام نیز به مناطق محروم، کم‌برخوردار و صعب‌العبور ارسال و میان خانواده‌های نیازمند این مناطق توزیع شد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، آسوده همچنین به نقش پویش «ایران همدل» در ساماندهی کمک‌های مردمی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این کمک‌ها با همراهی مساجد سراسر کشور در قالب طرح «مساجد همدل» جمع‌آوری و به دست خانواده‌های نیازمند رسید.

