۷۰۰ هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند در سراسر کشور توزیع شد

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) از توزیع حدود ۷۰۰ هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند در سراسر کشور طی ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حبیب‌الله آسوده با تبریک عید سعید فطر و آغاز سال نو و با تسلیت شهادت قائدالامت حضرت امام خامنه‌ای گفت: این بسته‌ها با مشارکت خیران و نیکوکاران و با همکاری مراکز نیکوکاری، گروه‌های مردمی و جهادی تهیه و میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

وی افزود: بسته‌های معیشتی توزیع‌شده شامل اقلام ضروری مورد نیاز خانواده‌هاست که با هدف حمایت از معیشت مددجویان و اقشار کم‌برخوردار در اختیار آنان قرار گرفت.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، تلاش شد توزیع بسته‌ها به‌صورت گسترده در سراسر کشور انجام شود و بخشی از این اقلام نیز به مناطق محروم، کم‌برخوردار و صعب‌العبور ارسال و میان خانواده‌های نیازمند این مناطق توزیع شد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، آسوده همچنین به نقش پویش «ایران همدل» در ساماندهی کمک‌های مردمی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این کمک‌ها با همراهی مساجد سراسر کشور در قالب طرح «مساجد همدل» جمع‌آوری و به دست خانواده‌های نیازمند رسید.

 

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل