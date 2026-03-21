پیام رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۴۰۵
رئیس سازمان بهزیستی گفت: امسال نوروز تنها فصل شکفتن نیست. چندی است، ایران عزیزمان آماج هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته و در حال مقاومت است.
به گزارش ایلنا به نقل از بهزیستی کشور، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت عید فطر و نوروز ۱۴۰۵ پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است:
"بسمالله الرحمن الرحیم
یامقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل والنهار حول حالنا الی احسن الحال
سلام ودرود صمیمانه ام را به ملت رشید و بافرهنگ ایران عزیز و هموطنان عزیز و همکاران ومددجویان سازمان بهزیستی تقدیم می دارم.
نوروز ۱۴۰۵ را در حالی آغاز میکنیم که طراوت و نوزایی طبیعت با عید سعید فطر، عید پاکی، رهایی و نوزایش درونی انسان، همزمان شده است. این همنشینی مبارک ما را به یاد این حقیقت میاندازد که همانگونه که زمین با بهار از نو زاده میشود، انسان نیز میتواند با تکیه بر تقوا، ایمان و بازسازی درونی، حیاتی تازه بیابد.
رهبر شهیدمان در توصیف این حقیقت زیبا درباره نوروز میفرمودند: «بهار مظهر امید است و پیامآور امید؛ بهار به انسان میگوید که خزان و برگریزان حتماً رفتنی است و طراوت و نوسازی و نوگرایی حتماً آمدنی است. نوروزچنین پیامی را به مردم میدهد: پیام طراوت، پیام رویش.»
امسال، اما نوروز تنها فصل شکفتن نیست. چندی است، ایران عزیزمان آماج هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفته و ملت بزرگ ایران با روحیهای سرشار از عزت و شهادتطلبی، قهرمانانه در برابر این جنایت ایستاده است.
در این ایام، یاد و نام رهبر شهیدمان حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، شهید دکتر علی لاریجانی، دو وزیر شهید وزارت دفاع واطلاعات، فرماندهان سرافراز، مردم مقاوم و دانشآموزان معصوم که جان خود را در این هجمه اهدا کردند، در قلب ملت ما جاودانه شده است.
داغ سنگین آنان، اگرچه اندوهی بزرگ بر روان جمعی مردم نهاده است، اما چراغ راهی برای استقامت، وحدت و عزت ملی است. نوروز ۱۴۰۵ به همین سبب، نوروزی متمایز، متین و آمیخته با حماسه و اندوه است.
در چنین فضایی، سازمان بهزیستی کشور بر این باور است که «میدان خدمت»، ادامه طبیعیِ دو «میدان استقامت»و "میدان حضور مردم " است. ما خود را همراه مردم میدانیم؛ در کنار جامعه، خانوادههای داغدار، و همه کسانی که نیازمند حمایت، توانمندسازی و امید هستند.
در سال جدید، مجموعه بزرگ بهزیستی بارویکرد تحقق مثلث طلایی "کفایت"،" عدالت" و"تمامیت"و حرکت برنامه ریزی شده جهت تحقق سیزده چرخش تحول آفرین با گسترهای بیشتر، کیفیتی عمیقتر و رویکردی انسانمحورتر مسیر خدمترسانی را ادامه خواهد داد تا خدمات اجتماعی این سازمان همافق با عزت، امنیت و سربلندی کشور باشد.
فرارسیدن نوروز ۱۴۰۵ و عید سعید فطر که نشان از دونماد مهم فرهنگ غنی ایرانیان یعنی اعتقادات دینی وملی است را به همه مردم ایران، خانواده بزرگ بهزیستی، جامعه توانخواهان و همه تلاشگران عرصه اجتماعی تبریک عرض میکنم و از خداوند بزرگ پیروزی، سربلندی، آرامش و برکت را برای ایران عزیز مسألت دارم."