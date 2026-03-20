پایان محدودیت یک‌طرفه در محورچالوس از امشب/بارش و مه در محورهای شمالی کشور

​جانشین پلیس راه راهور فراجا از بازگشت تردد دوطرفه در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت: این محور که به مدت حدود ۱۲ ساعت به‌صورت یک‌طرفه مدیریت شده بود، از ساعت ۲۲:۰۰ امشب (۲۹ اسفندماه) مجدداً به‌صورت دوطرفه بازگشایی می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی دیگر جاده‌های مواصلاتی کشور افزود: در حال حاضر تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت (در مسیر رفت و برگشت) و هم چنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، روان گزارش شده است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره شرایط جوی نیز اظهار کرد: محورهای شمالی کشور با بارش باران و مه‌گرفتگی، به‌ویژه در ارتفاعات، همراه هستند که رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند. 

وی ادامه داد: در برخی محورهای استان چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده و در محورهای استان‌های البرز، تهران، مازندران، قم، سمنان، گلستان، کردستان و خراسان جنوبی نیز بارش باران جریان دارد. 

سرهنگ محبی هم چنین از وزش باد و وقوع گردوخاک در برخی محورهای استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان خبر داد. 

وی در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت در حال حاضر جزو محورهای مسدود غیرشریانی هستند. 

به گفته این مقام انتظامی، محورهای دارای انسداد فصلی نیز شامل گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (در مسیر رفت و برگشت) و وازک–بلده است. 

سرهنگ محبی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با توجه به شرایط جوی، با احتیاط کامل رانندگی کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
