به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی دیگر جاده‌های مواصلاتی کشور افزود: در حال حاضر تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت (در مسیر رفت و برگشت) و هم چنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره شرایط جوی نیز اظهار کرد: محورهای شمالی کشور با بارش باران و مه‌گرفتگی، به‌ویژه در ارتفاعات، همراه هستند که رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی ادامه داد: در برخی محورهای استان چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده و در محورهای استان‌های البرز، تهران، مازندران، قم، سمنان، گلستان، کردستان و خراسان جنوبی نیز بارش باران جریان دارد.

سرهنگ محبی هم چنین از وزش باد و وقوع گردوخاک در برخی محورهای استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان خبر داد.

وی در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت در حال حاضر جزو محورهای مسدود غیرشریانی هستند.

به گفته این مقام انتظامی، محورهای دارای انسداد فصلی نیز شامل گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (در مسیر رفت و برگشت) و وازک–بلده است.

سرهنگ محبی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با توجه به شرایط جوی، با احتیاط کامل رانندگی کنند.

