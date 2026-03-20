آخرین آمار شهدا و مجروحان در کشور در جنگ تحمیلی
ترخیص ۲۰ هزار مجروح جنگ و ۱۰۱۶ نفر بستری در بیمارستان
وزارت بهداشت آخرین آمار شهدا، مجروحین و آسیب به مراکز بهداشتی درمانی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، براساس آمارهای اعلامی وزارت بهداشت، در حال حاضر، ۱۰۱۶ نفر از مصدومان حملات امریکایی صهیونی در مراکز درمانی بستری هستند. از ابتدای جنگ تا امروز (۹ تا ۲۹ اسفند) ۲۰ هزار و ۷۳ نفر درمان و ترخیص شدهاند.
براساس اطلاعات وزارت بهداشت، تعداد مصدومین و شهدای نظام سلامت از آغاز جنگ تا بیستونهم اسفند به ترتیب ۲۱ و ۱۰۳ نفر است.
براساس آمار و ارقام اعلامی وزارت بهداشت، تعداد عملهای جراحی انجام شده از زمان آغاز جنگ تا به امروز، ۸۳۵ مورد است.
براساس آمار وزارت بهداشت از ۹ تا ۲۹ اسفند، تعداد مصدومین کمتر از ۱۸ سال و مصدومان کمتر از دو سال به ترتیب ۱۴۷۲ و ۵۳ نفر است.
همچنین گزارشها نشان میدهد که ۱۳ کودک کمتر از ۵ سال شهید شدهاند و تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال نیز ۲۰۸ نفر است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد پایگاههای اسیب دیده اورژانس ۴۸ مورد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشتی» آسیب دیده به ترتیب ۳۸ و ۱۸۰ مورد است. همچنین ۶ بیمارستان تخلیه شدهاند.
آمار ارقام نشان میدهد که ۲۳۳ زن تا روز ۲۹ اسفند شهید شدهاند و تعداد مصدومان زن نیز ۳۵۰۱ نفر است.
تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص دادهاند.