ترخیص ۲۰ هزار مجروح جنگ و ۱۰۱۶ نفر بستری در بیمارستان

براساس اطلاعات وزارت بهداشت، تعداد مصدومین و شهدای نظام سلامت از آغاز جنگ تا بیست‌ونهم اسفند به ترتیب ۲۱ و ۱۰۳ نفر است.

براساس آمار و ارقام اعلامی وزارت بهداشت، تعداد عمل‌های جراحی انجام شده از زمان آغاز جنگ تا به امروز، ۸۳۵ مورد است.

براساس آمار وزارت بهداشت از ۹ تا ۲۹ اسفند، تعداد مصدومین کمتر از ۱۸ سال و مصدومان کمتر از دو سال به ترتیب ۱۴۷۲ و ۵۳ نفر است.

همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۱۳ کودک کمتر از ۵ سال شهید شده‌اند و تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال نیز ۲۰۸ نفر است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد پایگاه‌های اسیب دیده اورژانس ۴۸ مورد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشتی» آسیب دیده به ترتیب ۳۸ و ۱۸۰ مورد است. همچنین ۶ بیمارستان تخلیه شده‌اند.

آمار ارقام نشان می‌دهد که ۲۳۳ زن تا روز ۲۹ اسفند شهید شده‌اند و تعداد مصدومان زن نیز ۳۵۰۱ نفر است.

تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص داده‌اند.