زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه، کمتر از ۴ دقیقه

به گزارش ایلنا، خالدی سخنگوی جمعیت هلال‌احمر، گفت: میانگین زمان رسیدن تیم‌های امدادی در دنیا بین ۶ تا ۸ دقیقه است، اما در برخی حوادث اخیر در تهران این زمان به کمتر از ۴ دقیقه رسیده است.

وی افزود: با تقسیم نیروها در پنج قرارگاه عملیاتی و اعزام سریع تیم‌های ارزیاب موتوری، امدادگران بلافاصله پس از شنیدن صدای اصابت یا مشاهده دود به سمت محل حادثه حرکت می‌کنند.

خالدی ادامه داد: در یکی از حوادث در منطقه زعفرانیه، تیم‌های امدادی کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند و موفق شدند ۲۴ نفر را که در ساختمان محبوس شده بودند، از محل خارج کنند.

به گفته سخنگوی هلال احمر، در کنار مأموریت‌های مرتبط با شرایط فعلی، تیم‌های هلال‌احمر همچنان در حال پوشش سایر حوادث از جمله تصادفات، سقوط از ارتفاع و حوادث غیرمترقبه هستند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی هلال احمر، خالدی این را هم گفت: افرادی که تمایل دارند به عنوان داوطلب با هلال‌احمر همکاری کنند، می‌توانند از طریق تماس با ۱۱۲ یا استفاده از اپلیکیشن «ایران یار» اقدام کنند؛ برنامه‌ای که امکان آموزش‌های امدادی، ثبت داوطلبی، اعلام حادثه و دریافت خدمات مشاوره‌ای را برای شهروندان فراهم کرده است.

انتهای پیام/