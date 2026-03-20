هزار میلیارد تومان برای تامین تجهیزات پزشکی پرداخت شد

از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان برای تامین کالاها و تجهیزات پزشکی سلامت محور و تامین تجهیزات مورد نیاز برای ۶۰ هزار تخت بیمارستان و کاهش حق امتیاز (فرانشیز) پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با تخصیص اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ردیف ۹ جدول اعتبارات موضوع ماده ۴۶الحاق ۲ و در راستای تحقق شاخص عدالت در بخش سلامت از منابع هدفمندی یارانه ها مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۴۰۴ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور پرداخت شد.

این مبلغ برای تامین کالاها و تجهیزات پزشکی سلامت محور در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، کاهش حق امتیاز (فرانشیز) و تامین تجهیزات مورد نیاز برای ۶۰ هزار تخت‌بیمارستان کشور پرداخت شده است.

شایان ذکر است، در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۱ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها بابت یارانه دارو و شیرخشک به داروخانه‌ها پرداخت شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در طول جنگ تحمیلی رژیم های تروریست آمریکا و اسراییل کودک‌کش علیه کشور با تمام توان پشتیبان امور رفاهی و حمایتی در تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی ملت شریف ایران خواهد بود.

