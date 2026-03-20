جاده چالوس یکطرفه می شود

به گزارش ایلنا، سردار کرمی اسد با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی تصریح کرد: به‌منظور مدیریت بار ترافیکی، از ساعت ۱۱:۳۰ امروز، محور چالوس در مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج (شمال به جنوب) مسدود خواهد شد.

وی تأکید کرد: همچنین تردد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت یک‌طرفه انجام خواهد شد.

وی افزود: در آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل‌های ۱۷ و ۱۸ و همچنین از تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: محور هراز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده‌های پلور، آب‌اسک، رینه و وانا نیز با ترافیک سنگین مواجه است.

به گفته وی، در حال حاضر تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران–شمال نیز ترافیک روان گزارش شده است.

سردار کرمی اسد در ادامه به وضعیت جوی محورهای شمالی اشاره کرد و گفت: محور چالوس دارای بارش برف و باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات است و سایر محورهای شمالی نیز با بارش باران همراه هستند.

وی خاطرنشان کرد: برخی محورهای استان‌های مختلف کشور نیز شاهد بارش باران و برف هستند و محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت مسدود بوده و تعدادی از محورهای دیگر نیز دارای انسداد فصلی هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جوی،سفری ایمن را تجربه کرده و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

