جاده چالوس یکطرفه می شود
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه سنگین است.
به گزارش ایلنا، سردار کرمی اسد با اشاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی تصریح کرد: بهمنظور مدیریت بار ترافیکی، از ساعت ۱۱:۳۰ امروز، محور چالوس در مسیر مرزنآباد به سمت تهران و کرج (شمال به جنوب) مسدود خواهد شد.
وی تأکید کرد: همچنین تردد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال بهصورت یکطرفه انجام خواهد شد.
وی افزود: در آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونلهای ۱۷ و ۱۸ و همچنین از تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین گزارش شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: محور هراز در مسیر جنوب به شمال و در محدودههای پلور، آباسک، رینه و وانا نیز با ترافیک سنگین مواجه است.
به گفته وی، در حال حاضر تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران–شمال نیز ترافیک روان گزارش شده است.
سردار کرمی اسد در ادامه به وضعیت جوی محورهای شمالی اشاره کرد و گفت: محور چالوس دارای بارش برف و باران و مهگرفتگی در ارتفاعات است و سایر محورهای شمالی نیز با بارش باران همراه هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخی محورهای استانهای مختلف کشور نیز شاهد بارش باران و برف هستند و محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت مسدود بوده و تعدادی از محورهای دیگر نیز دارای انسداد فصلی هستند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جوی،سفری ایمن را تجربه کرده و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.