راه اندازی دومین مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس و اعزام به کلانشهرها

مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا از راه اندازی دومین مرکز  تعویض پلاک «سیار» پلیس و اعزام به کلانشهرها خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار  محمد ناظر، با اشاره به تاکید سردار  رادان؛ فرمانده کل انتظامی در تداوم خدمات دهی به مردم، از راه اندازی دومین مرکز تعویض پلاک «سیار» خبر داد.

وی یادآور شد: در ماه های اخیر، نخستین مرکز تعویض پلاک سیار پلیس با هدف ارائه خدمات تعویض پلاک به مردم از درب منازل،کاهش زمان خدمات دهی و تسهیل و تسریع این فرایند بهره برداری شد و در ایام جنگ رمضان نیز به منظور تداوم خدمات دهی به مردم در حوزه شماره گذاری و تعویض پلاک، تمرکز ویژه ای بر فعالیت مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس(ناوگان خودرویی) صورت گرفت.

وی ادامه داد: دومین مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس مورد بهره برداری قرار گرفت و به منظور تداوم خدمات دهی در حوزه شماره گذاری به کلانشهرها اعزام شد.

سردار ناظر بیان کرد: قطعا با افزوده شدن این مرکز تعویض پلاک «سیار» ، ظرفیت شماره گذاری خودروها و خدمات دهی  افزایش و ارتقا می یابد. 

گفتنی است؛ تمامی مراحل کارشناسی و کنترل فنی خودرو، بررسی اسناد مالکین و ثبت نهایی در سامانه شماره گذاری پلیس به صورت کامل  انجام می شود.

به گزارش سایت پلیس، مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس به همت موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا طی ماه های اخیر خدمات دهی به مراجعه کنندگان در حوزه شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو را آغاز کرده است.

 

