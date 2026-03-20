در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

بارش‌های بهاری در بیشتر نقاط کشور نرمال خواهد بود/ بارش‌ها در تهران خشکسالی را جبران نخواهد کرد

رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی اعلام کرد: بارش‌ها در بیشتر مناطق کشور طی فروردین و نیمه نخست اردیبهشت در حد نرمال پیش‌بینی می‌شود، اما در تهران این بارش‌ها قادر به جبران خشکسالی نخواهد بود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی  در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: انتظار می‌رود بارش‌ها، به‌ویژه در ماه فروردین و حتی نیمه اول اردیبهشت، در اکثر نقاط کشور در حد نرمال باشد. در برخی مناطق، به‌خصوص نواحی غربی، زاگرس مرکزی و جنوب کشور، پیش‌بینی می‌شود بارش‌های بیشتری نسبت به سطح نرمال دریافت کنند.

وی افزود: عمده کمبود بارش ها برای نیمه شمالی کشور است. در نواحی غربی (مناطق زاگرس مرکزی) و جنوب کشور که پیشتر از بارش های خوبی برخوردار بودند، بارش‌های بیش از نرمال پیش‌بینی شده است. اما در بسیاری از استان‌های دیگر در نیمه شمالی و مرکزی، مانند تهران، احتمال جبران کامل کمبودها کم است. بنابراین نمی‌توان یک نسخه کلی برای کل کشور تدوین کرد و باید هر استان به‌صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

ضیاییان در ادامه توضیح داد: برای استان تهران نیز بارش هایی را در ماه فروردین و اردیبهشت خواهیم داشت، اما به‌دلیل خشکسالی‌های مستمر کمبود بارش ها جبران نمی شود.

وی درباره تاثیر آلودگی های ناشی از بمب ها در حملات جنگی بر تغییرات اقلیمی و میزان بارندگی نیز گفت: آلودگی‌های هوا و ذرات معلق می‌توانند به‌صورت موقت بر الگوهای جوی محلی تأثیر بگذارند؛ اما اثرات این گونه حوادث که معمولاً به‌مدت چند ساعت ادامه دارد، به‌صورت موقت و محدود است و به‌ندرت می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر بارش‌های طولانی‌مدت یا الگوهای اقلیمی کلی تأثیر بگذارد. بنابراین، انتظار نمی‌رود این حوادث کوتاه‌مدت به‌صورت مستقیم و پایدار بر میزان بارندگی در تهران یا سایر مناطق تأثیرگذار باشند.

