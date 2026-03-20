صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: انتظار می‌رود بارش‌ها، به‌ویژه در ماه فروردین و حتی نیمه اول اردیبهشت، در اکثر نقاط کشور در حد نرمال باشد. در برخی مناطق، به‌خصوص نواحی غربی، زاگرس مرکزی و جنوب کشور، پیش‌بینی می‌شود بارش‌های بیشتری نسبت به سطح نرمال دریافت کنند.

وی افزود: عمده کمبود بارش ها برای نیمه شمالی کشور است. در نواحی غربی (مناطق زاگرس مرکزی) و جنوب کشور که پیشتر از بارش های خوبی برخوردار بودند، بارش‌های بیش از نرمال پیش‌بینی شده است. اما در بسیاری از استان‌های دیگر در نیمه شمالی و مرکزی، مانند تهران، احتمال جبران کامل کمبودها کم است. بنابراین نمی‌توان یک نسخه کلی برای کل کشور تدوین کرد و باید هر استان به‌صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

ضیاییان در ادامه توضیح داد: برای استان تهران نیز بارش هایی را در ماه فروردین و اردیبهشت خواهیم داشت، اما به‌دلیل خشکسالی‌های مستمر کمبود بارش ها جبران نمی شود.

وی درباره تاثیر آلودگی های ناشی از بمب ها در حملات جنگی بر تغییرات اقلیمی و میزان بارندگی نیز گفت: آلودگی‌های هوا و ذرات معلق می‌توانند به‌صورت موقت بر الگوهای جوی محلی تأثیر بگذارند؛ اما اثرات این گونه حوادث که معمولاً به‌مدت چند ساعت ادامه دارد، به‌صورت موقت و محدود است و به‌ندرت می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر بارش‌های طولانی‌مدت یا الگوهای اقلیمی کلی تأثیر بگذارد. بنابراین، انتظار نمی‌رود این حوادث کوتاه‌مدت به‌صورت مستقیم و پایدار بر میزان بارندگی در تهران یا سایر مناطق تأثیرگذار باشند.

