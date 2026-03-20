پیشگیری و اقدامات فوری دربرابر آتشسوزی احتمالی در دوران جنگ
آتشسوزی یکی از خطرات در دوران است. نشت گاز، خطوط برق آسیبدیده، مواد اشتعالزا و شلوغی همگی خطر آتش احتمالی را افزایش میدهند. دانستن چند نکته ساده میتواند جان شما را نجات دهد.
پیشگیری از آتشسوزی؛ گاز را جدی بگیرید. پس از هر انفجار، اگر بوی گاز آمد، از ایجاد جرقه خودداری کنید.
شیر اصلی گاز را بدانید کجاست و چطور بسته میشود. اگر بوی گاز میآید هرگز کلید برق را روشن یا خاموش نکنید ، جرقه ایجاد میکند.
سیلندر گاز و مواد قابل اشتعال؛ کپسول گاز مایع را دور از راهروها و درب خروج نگه دارید. مواد قابل اشتعال (بنزین، تینر، الکل) را تا حد امکان در خانه نگه ندارید. اگه مجبور بودید آنها را در جای خنک و دور از دسترس نگه دارید. اگر خانه را ترک میکنید، مطمئن شوید این مواد در جای امن هستند.
وسایل برقی؛ پس از انفجار، اگر مطمئن هستید گاز نشت ندارد، فیوز اصلی را قطع کنید. سیمکشیهای آسیبدیده را دست نزنید.
در خانه؛ شمع را دور از پرده، روتختی و وسایل قابل اشتعال بگذارید. اگر از پیکنیک یا اجاق کوچک استفاده میکنید، حتماً در فضای باز یا با تهویه باشد. کپسول آتشنشانی خانگی داشته باشید و طرز استفاده را بلد باشید.
اگر آتش رخ داد؛ خونسردی خود را حفظ کنید. اگر آتش کوچک است، با کپسول مناسب خاموش کنید. اگر آتش بزرگ است فوراً محل حادثه را ترک کنید. درها و پنجرهها را پشت سر خود ببندید (به آتش اکسیژن کمتر میرسد و کندتر پیش میرود) و به دیگران هشدار آتش دهید.
اگر لباستان آتش گرفت؛ هرگز ندوید، اکسیژن را زیاد میکند. بایست، بخواب، غلت بزن (Stop, Drop, Roll).
اگر در اتاق گرفتار شدید؛ درها را ببندید تا آتش دیرتر برسد. درزهای در را با پتو یا لباس خیس ببندید و از ورود دود جلوگیری کنید. پنجره را باز کنید و کمک بخواهید. اگر در طبقه پایین هستید، میتوانید بپرید (اما با احتیاط)
دود قاتل خاموش؛ بیشتر قربانیان آتشسوزی بر اثر دود میمیرند، نه خود آتش. خم شوید و حرکت کنید: دود به سمت بالا میرود، پس سالمترین هوا، نزدیکترین به زمین است. دهان و بینی را با پارچه خیس بپوشانید. اگر دیدید دود راه را بسته، مسیر دیگری پیدا کنید. هرگز در آتشسوزی سوار آسانسور نشوید، برق قطع میشود.
بعد از آتشسوزی؛ به منطقه برنگردید تا آتشنشانی تأیید کند. اگر کسی در آتش ماند، خودسرانه وارد نشوید و به آتشنشانان اطلاع دهید.
مصدومان سوختگی را با آب خنک (نه یخ) شستشو دهید و به مرکز درمانی منتقل کنید.