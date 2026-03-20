وضعیت بارش در هفته اول نوروز

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد: شنبه (اول فروردین) بارش‌های خفیف و پراکنده در اغلب نقاط کشور پیش‌بینی می‌شود. بارش در مناطق جنوبی و شرق کشور بیش از سایر مناطق خواهد بود.

یکشنبه ( ۲ فروردین) سامانه جدید بارشی، بارش‌های قابل توجهی را در نیمه غربی، جنوب غرب و جنوب کشور موجب می‌شود.

دوشنبه (۳ فروردین) اغلب نقاط کشور بارش را شاهد خواهند بود.

سه شنبه (۴ فروردین) بارش‌های خفیف در اغلب استان‌های کشور رخ می‌دهد.بارش در شمال شرق بیش از سایر استان‌ها خواهد بود. از سه‌شنبه بعد از ظهر سامانه‌ بارشی از جنوب و غرب وارد کشور می‌شود.

چهارشنبه (۵ فروردین) تقریباً اغلب مناطق کشور شاهد بارش خواهند بود ولی بارش‌های شدید برای جنوب و جنوب غرب کشور پیش‌بینی می‌شود.

پنج‌شنبه (۶ فروردین) در همه استان‌های کشور به غیر از شمال شرق بارش باران پیش‌بینی می‌شود. بارندگی در جنوب کشور و شمال استان تهران از شدت قابل‌توجهی نسبت به سایر استان‌ها برخوردار است و احتمال آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب‌ها وجود دارد.

جمعه (۷ فروردین) بارش‌ها در ابتدای صبح در شمال شرق کشور شدید است ولی در ادامه‌ روز بارش‌ها خفیف‌تر می‌شود و علاوه بر شمال شرق، استان‌های نوار شمالی و نیمه‌ غربی کشور را در بر می‌گیرد.

بر اساس آخرین بررسی‌ها میانگین دمای فروردین ماه کمتر از نرمال خواهد بود.

