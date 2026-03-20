خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ تعرفه‌های خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی سال ۱۴۰۵ / اجرای تعرفه‌ها از ابتدای فروردین

کد خبر : 1763858
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی از ابلاغ تعرفه‌های خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی سال ۱۴۰۵ توسط هیأت دولت خبر داد و اعلام کرد که این تعرفه‌ها از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا خواهد بود.

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمد رئیس‌زاده با تبریک فرا رسیدن سال جدید و عید سعید فطر و قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های جامعه پزشکی در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه در ایام ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: علی‌رغم شرایط خاص کشور و درگیری‌های فشرده، جلسات و پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی تا ساعات پایانی سال برای نهایی‌سازی و ابلاغ تعرفه‌ها بدون وقفه ادامه یافت.
وی افزود: در نهایت با مساعدت ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، تعرفه‌های سال ۱۴۰۵ پیش از پایان سال ابلاغ شد و از ابتدای فروردین‌ماه قابل اجرا خواهد بود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به ویژگی‌های متمایز تعرفه‌های سال آینده تصریح کرد: به‌روزرسانی «کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت» که حاصل چندین ماه کار فشرده و مشارکت بیش از ۸۰ کارشناس در سازمان نظام پزشکی است، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده بوده که اجرای آن طی دو سال آینده به‌تدریج عملیاتی خواهد شد.
وی همچنین افزود: الزام به اصلاح قراردادهای بیمه‌های پایه و تکمیلی از ابتدای سال ۱۴۰۵ از دیگر نکات مهم در تعرفه‌های جدید است که می‌تواند در بهبود نظام پرداخت و ارائه خدمات سلامت مؤثر باشد.
به گفته وی، توجه ویژه به موضوع ویزیت، اصلاح تعرفه ویزیت پزشکان عمومی شاغل در اورژانس و همچنین بازنگری در ویزیت متخصصان اطفال از جمله محورهای قابل توجه در تعرفه‌های سال آینده به شمار می‌رود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی و انسجام ملی، سالی همراه با امنیت، پیشرفت و موفقیت برای کشور رقم بخورد و جامعه پزشکی نیز با سلامت، نشاط و انگیزه مضاعف در مسیر خدمت‌رسانی به مردم عزیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. وی برای تمامی همکاران و خانواده‌های آنان، سلامتی و بهروزی از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل