ابلاغ برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی
به گزارش ایلنا، در اجرای تأکید ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تعیین اولویتها و ضوابط حاکم بر تنظیم برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵، برنامه عملیاتی سال جدید به تفکیک حوزههای تخصصی تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.
برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی، با رویکرد تحقق اهداف اسناد بالادستی و برنامه هفتم پیشرفت کشور، تنظیم و آماده اجرا شده است.