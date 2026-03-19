محدودیت تردد در چالوس/ تمهیدات ویژه پلیس راه در پی شروع تعطیلات نوروزی

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با تشریح وضعیت ترافیکی محورهای پرتردد کشور گفت: در حال حاضر در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده مرزن‌آباد، آزادراه تهران – شمال در محدوده تونل‌های ۱۷ و ۱۸، محور هراز در محدوده مشاء، حدفاصل پلور تا گزنک و سه‌راهی چلاو، محور فیروزکوه در محدوده گیلاوند و همچنین آزادراه کرج – قزوین حدفاصل مهرشهر تا کمالشهر، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای تهران – پردیس، تهران – بومهن و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند؛ هرچند در برخی محورهای استان‌های خراسان رضوی و همدان بارش باران گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به محورهای دارای انسداد اظهار کرد: آزادراه خرم‌آباد – پل زال در هر دو مسیر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین خرم‌آباد – پلدختر – پل زال انجام می‌شود. همچنین محورهای پونل – خلخال و پاتاوه – دهدشت مسدود هستند.

وی افزود: برخی محورهای کوهستانی از جمله گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا و وازک – بلده نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آغاز موج گسترده سفرهای نوروزی تصریح کرد: همزمان با افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی کشور، تمهیدات ویژه ترافیکی با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل عبور و مرور و مدیریت جریان ترافیک در سطح جاده‌ها به اجرا درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: پلیس راه کشور با توجه به شرایط ویژه، همان‌گونه که از ابتدای جنگ تحمیلی در کنار مردم شریف ایران حضور داشته، در ایام نوروز نیز با آمادگی ۱۰۰ درصدی، حضور فیزیکی و نظارت هوشمند، در تمامی محورهای مواصلاتی کشور مستقر است.

سردار کرمی‌اسد تأکید کرد: با توجه به همزمانی تعطیلات نوروز با شرایط خاص کشور(جنگی)، پیش‌بینی می‌شود علاوه بر محورهای شمالی، شاهد افزایش سفر به استان‌های جنوبی، مرکزی، غربی و شرقی نیز باشیم که برای این موضوع نیز تمهیدات لازم در زمان مقتضی اعمال خواهد شد.

توصیه‌های مهم به مسافران نوروزی

وی در پایان از هموطنان خواست: زمان سفر خود را مدیریت کرده و از ساعات اوج ترافیک پرهیز کنند. پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند. از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی خودداری کنند. هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنند. قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به‌طور کامل رعایت کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: در شرایط کنونی کشور، رعایت قوانین رانندگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و پیشگیری از بروز حوادث داشته باشد تا هموطنان سفری ایمن و کم‌خطر را در نوروز ۱۴۰۵ تجربه کنند.