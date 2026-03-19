۱۳۸ هزار نیروی پلیس و بیش از ۱۵ هزار گشت طرح ویژه نوروز در خدمت مردم

سخنگوی پلیس با اشاره به قرارگاه نوروزی پلیس با شعار « ایرانِ متحد ؛ پلیسِ فداکار»، گفت: این قرارگاه تشکیل و به مانند سال‌های گذشته خدمت به شهروندان با فوریت و توانی مضاعف در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، سردار منتظر المهدی در این خصوص بیان کرد: شرایط تحمیلی جنگ رمضان هیچ گونه خللی در مأموریت‌های فراجا نداشته و حتی به نسبت سال گذشته افزایش در واحدهای گشت پلیس و نیروهای به‌کارگیری شده مشاهده می‌شود. 

وی افزود: بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۰۰ واحد گشت خودرویی و موتوری با بکارگیری بیش از ۱۳۸ هزار نفر نیرو در حال خدمت‌رسانی به شهروندان تا پایان تعطیلات نوروز هستند.

سخنگوی فراجا خاطرنشان کرد: همچنین پلیس راه با به‌کارگیری نزدیک به ۱۵ هزار نیرو در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی؛ رصد ترافیکی و پیشگیری از تصادفات جاده‌ای را در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: مراکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز به‌طور دائم در خدمت مردم است. از شهروندان تقاضا داریم تا تمامی نکات در حفاظت از منازل و ایمنی در مسیر جاده‌ها را با همکاری و تعامل با پلیس اجرا نمایند.

