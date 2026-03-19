به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، در این خصوص گفت: از ۱ تا ۳ فروردین یک جایگاه عرضه میوه و تره‌بار در تمام میادین ۲۲گانه تره‌بار در نظر گرفته شده است. (این جایگاه به منظور عرضه محصولات پرتقاضا است و شامل فروش مرغ، گوشت و لبنیات و… نمی‌شود)

وی افزود: از ۴ تا ۷ فروردین تمام غرفه‌های میادین ۲۲گانه تره‌بار فعالیت خواهند کرد.

سخنگوی شهرداری خاطرنشان کرد: از ۸ تا ۱۲ فروردین نیز تمام ۳۱۶ میادین و بازارهای میوه و تره‌بار باز خواهند بود.

محمدخانی در پایان اظهار کرد: ساعت کاری میادین میوه و تره‌بار در ایام نوروز از ساعت ۸ الی ۱۳ است.

انتهای پیام/