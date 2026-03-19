خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساعات کاری میادین میوه و تره‌بار در نوروز

کد خبر : 1763694
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص ساعات کاری میادین میوه و تره‌بار در نوروز، گفت: از ۱ تا ۳ فروردین یک جایگاه عرضه میوه و تره‌بار در تمام میادین ۲۲گانه تره‌بار در نظر گرفته شده است و بعد از آن تمام میادین باز است.

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، در این خصوص گفت: از ۱ تا ۳ فروردین یک جایگاه عرضه میوه و تره‌بار در تمام میادین ۲۲گانه تره‌بار در نظر گرفته شده است. (این جایگاه به منظور عرضه محصولات پرتقاضا است و شامل فروش مرغ، گوشت و لبنیات و… نمی‌شود) 

وی افزود: از ۴ تا ۷ فروردین تمام غرفه‌های میادین ۲۲گانه تره‌بار فعالیت خواهند کرد. 

سخنگوی شهرداری خاطرنشان کرد: از ۸ تا ۱۲ فروردین نیز تمام ۳۱۶ میادین و بازارهای میوه و تره‌بار باز خواهند بود. 

محمدخانی در پایان اظهار کرد: ساعت کاری میادین میوه و تره‌بار در ایام نوروز از ساعت ۸ الی ۱۳ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل