ساعات کاری میادین میوه و ترهبار در نوروز
سخنگوی شهرداری تهران در خصوص ساعات کاری میادین میوه و ترهبار در نوروز، گفت: از ۱ تا ۳ فروردین یک جایگاه عرضه میوه و ترهبار در تمام میادین ۲۲گانه ترهبار در نظر گرفته شده است و بعد از آن تمام میادین باز است.
به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، در این خصوص گفت: از ۱ تا ۳ فروردین یک جایگاه عرضه میوه و ترهبار در تمام میادین ۲۲گانه ترهبار در نظر گرفته شده است. (این جایگاه به منظور عرضه محصولات پرتقاضا است و شامل فروش مرغ، گوشت و لبنیات و… نمیشود)
وی افزود: از ۴ تا ۷ فروردین تمام غرفههای میادین ۲۲گانه ترهبار فعالیت خواهند کرد.
سخنگوی شهرداری خاطرنشان کرد: از ۸ تا ۱۲ فروردین نیز تمام ۳۱۶ میادین و بازارهای میوه و ترهبار باز خواهند بود.
محمدخانی در پایان اظهار کرد: ساعت کاری میادین میوه و ترهبار در ایام نوروز از ساعت ۸ الی ۱۳ است.