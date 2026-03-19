به گزارش ایلنا، نازیلا یوسفی با تاکید بر تهیه و همراه داشتن داروها و تجهیزات پزشکی ضروری در شرایط بحرانی گفت: ممکن است دسترسی به داروخانه مقدور نباشد. گرچه داروخانه‌های شبانه روزی و منتخب همیشه فعال هستند، با این وجود دسترسی به برخی از داروهای پرکاربرد می‌تواند کمک کننده باشد.

وی افزود: چنانچه به دلیل ابتلا به بیماری مزمن، دارویی را به صورت مرتب مصرف می‌کنید، مطمئن شوید دارو را به حد نیاز و حداقل یک ماه در اختیار دارید. چرا که قطع ناگهانی اغلب داروها، بیمار را دچار مشکل خواهد کرد.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت‌محور، تصریح کرد: ضروری است قبل از استفاده از هر دارویی خصوصا در افراد حساس مانند کودکان، سالمندان و زنان باردار، با پزشک، داروساز یا مراکز مشاوره دارویی با شماره ۱۹۰، مشورت کنید. چراکه مصرف خودسرانه دارو خطرناک است و می‌تواند عوارض ناخواسته‌ای را بر فرد مصرف کننده تحمیل کند.

وی توصیه کرد: همیشه بسته دارویی خود را همراه با نسخه و دستور پزشک در دسترس و داخل وسایل شخصی خود بگذارید و ضمن تهیه فهرست داروهای مصرفی خود و میزان مصرف آن‌ها، از جعبه داروها یا نسخه پزشک یا فهرست اسامی داروهای خود یک عکس در موبایل ذخیره کنید.

یوسفی خاطرنشان کرد: همراه داشتن جعبه کمک‌های اولیه، خصوصاً در مورد خانواده‌هایی که فرزند خردسال دارند، همچنین همراه داشتن پوشک، شیرخشک شیرخوار، تب سنج، داروهای بدون نسخه، دستگاه یا نوار کنترل قند خون، سرنگ انسولین (در بیماران مبتلا به دیابت)، دستگاه فشارسنج (در بیماران مبتلا به فشار خون بالا) ضروری است.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی گفت: داروها را در محل خشک و خنک، دور از نور خورشید و رطوبت نگهداری کرده و داروهای یخچالی را داخل یخچال، به دور از یخ زدگی و در هنگام جابه جایی، همراه با یخ و یا در داخل ظروفی که دارو را خنک نگه می‌دارند حمل کنید.

